Insultos y acoso a una reportera de RTVE durante una protesta contra el PSOE: "¡Fuera! Esta tele la pagamos todos"

RTVE ha vuelto a vivir un ataque a sus profesionales en una de sus coberturas en directo. En esta ocasión, la reportera Laura Pavía ha sido increpada este domingo 30 de noviembre mientras informaba sobre una concentración no autorizada y paralela a la convocada por Feijóo.

El hecho ocurría durante el espacio de información continua Noticias 24 H. La reportera informaba de cómo comenzaba a congregarse gente alrededor de la sede principal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

La manifestación había sido convocada por redes sociales por Revuelta, una organización afín a Vox. Como la propia Pavía recordaba en su breve conexión, que duró apenas 80 segundos, no se trataba de la concentración oficial organizada por el líder del PP en torno al Templo de Debod.

Nada más comenzar con la conexión con el plató de Torrespaña, Pavía era rápidamente interrumpida. “Hasta esta calle Ferraz, según nos comunica la Policía Nacional, se han acercado unas 150 personas, por el momento”, comenzaba en su intervención la reportera.

Desde el inicio, podían escucharse gritos de la protesta que lanzaban improperios contra el presidente del Gobierno. Tras nombrar que era una manifestación convocada por redes sociales, fue cuando comenzaron los insultos contra la reportera y el camarógrafo.

Laura Pavía en 'Noticias 24 H'. RTVE

“¡Esta tele la pagamos todos!”, exclamaba un espontáneo, quien realizó una peineta frente a la cámara. Los gritos contra la conexión fueron a más, con una manifestante poniéndose delante de Pavía.

“¡Traidores! ¡Sinvergüenzas! ¡Fuera!”, fueron palabras que comenzaron a escucharse con mayor virulencia, con otros espontáneos haciendo peinetas frente a la cámara y manifestantes rodeando a la reportera.

Otro manifestante comenzó a enseñar un billete de 500 euros y una señora a mostrar un cartel, mientras que una bandera de España se colocaba detrás de la reportera. Los gritos impedían que Pavía realizase una conexión en condiciones.

Esto le acaba de pasar a nuestra compañera @laurapaviatv mientras que trataba de informar sobre la concentración convocada a las puertas del PSOE esta mañana. Fascistas haciendo cosas de fascistas dentro del clima creado contra la televisión pública y sus profesionales en el que… pic.twitter.com/2LEEYTAgRR — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 30, 2025

Los gritos fueron a más, con un manifestante poniendo su mano delante de la cámara, provocando que la imagen se fuera a negro brevemente. “Intentamos hacer nuestro trabajo”, espetaba la reportera.

“Está siendo bastante complicado. Está habiendo tensión delante de la sede del PSOE”, declaró antes de que la conexión terminase.

Este hecho ya ha sido condenado por el presidente de RTVE, José Pablo López, en sus redes sociales.

“Esto le acaba de pasar a nuestra compañera, Laura Pavía, mientras trataba de informar sobre la concentración convocada a las puertas del PSOE esta mañana [30 de noviembre]”, escribía en un post en su cuenta de X.

“Fascistas haciendo cosas de fascistas dentro del clima creado contra la televisión pública y sus profesionales en el que ‘todo vale’”, concluía.