Alezz, 2 años después de 'OT 2023': "Mi discográfica estaba haciendo una mala gestión de mi proyecto y de otros muchos"

Alezz está en un "punto de inflexión" en su carrera. El público le conoció hace dos años y como Álex Márquez, en Operación Triunfo 2023, la primera edición del talent que emitía Prime Video. El cordobés fue el quinto expulsado del programa que coronó a Naiara como ganadora.

Tras lanzar un EP, Vibra, y pedir la carta de libertad a Universal, lanza Físico, una delicada balada que habla de amores imposibles. En su conversación con BLUPER, remarca las dificultades de ser artista independiente. Y, pese a tener un buen trato con la discográfica, Márquez no se corta opinando que "deberían respetar más la opinión del artista".

Álex también se moja sobre los concursantes de OT 2025, que ya va llegando a su fin. Destaca a artistas como Tinho y sus "numerazos", si bien: "Este año están más retraídos, quizá por miedo al 'hate'. Creo que no están viviendo la experiencia al 100%".

Sobre el futuro, avisa de que está preparando algún que otro concierto para retomar el contacto con sus seguidores. Y ojo, que no se cierra a la televisión: "Me gustaría ser jurado de OT. Todavía no ha habido un juez que sepa lo que es estar ahí dentro".

¿En qué te inspiraste para componer Físico?

Surgió un poco de la nada. Estaba en casa con mi productor, empezó a tocar la guitarra y le digo: 'A ver, toca eso otra vez'. Y le solté la primera frase de la canción y así se quedó.

De ahí, empezamos a hilar y ver a dónde queríamos ir. ¿El amor o el desamor? Se nos ocurrió ir al medio. Un amor, pero no correspondido. Un amor que fue en un mal momento. Nos ha pasado a todos.

¿Con quién has estado trabajando la canción?

Con Guillermo Zárate. Con él hice también mi EP, Vibra. Me encanta la forma en que trata las canciones. He trabajado con otros productores, pero este tiene algo especial. No es normal encontrar eso en otros productores.

¿Por qué pediste la carta de libertad de Universal?

Estaban haciendo una mala gestión, no solo de mi proyecto, sino de otros muchos. No quería que lo tratasen como otro artista que pasa por ahí. Nos estamos acostumbrando a que todas las canciones que escuchamos tienen que ser hits y eso conmigo no va.

"Nos estamos acostumbrando a que todas las canciones que escuchamos tienen que ser hits y eso conmigo no va"

Yo quiero tener una carrera como la de los artistas que he escuchado desde pequeño: Juan Luis Guerra, Los Beatles, Antonio Orozco, Pablo López... No quiero que mi carrera sea subir del tirón y perder cosas por el camino. Una de las cosas que más me gusta es el proceso, meterme en el estudio, pensar, crear, irme a una cafetería a leer y escribir...

Comentaste en el pódcast Triunfitas con traumitas que querían hacer de ti un Álvaro de Luna o un Dani Fernández.

Sí, porque en el programa canté canciones de ellos. Es normal que la gente tienda a comparar, lo hacemos todos los días. Pero di un golpe sobre la mesa y dije que no era el momento. Seguramente, en el futuro haga eso, pero ahora no.

Cuando sales de la Academia tienes muchísimos 'inputs'. Lo que he aprendido en dos años es lo que aprende una persona en diez. Me agobié mucho con ese sentimiento y dije: 'No, porque creo que ya hay muchas personas haciendo eso'.

Alezz, en una fotografía promocional. Twic

Deberían respetar más la opinión del artista. Lo sentí como cuando te enfadas de pequeño, que dices: 'Ah, ¿no haces esto? Pues ahora te vamos a hacer menos caso'. No había un interés en que hiciese una subida coherente. Es como han llegado los grandes artistas a la gente, de manera orgánica.

Hace unos días se cumplieron dos años de tu edición de OT. ¿Qué te hubiera gustado saber sobre la industria entonces?

Que no hay que comparar, que es algo que está muy dentro de la industria. Hay mucho ego desmedido. Yo lo tengo bastante controladito, pero, cuidado, porque te puede llevar a un sitio en el que no quieres estar.

Me hubiera gustado saber cosas legales que hay detrás de los contratos, que, gracias a Dios, yo he tenido un abogado increíble que me ha ayudado con los contratos de Universal, GTS... Y esto no quiere decir que ambas empresas no se hayan portado bien, porque lo han hecho. Pero, claro, ellos intentan aprovechar el momento. Son empresas y se mueven por dinero.

Creo que fue Denna la que lo dijo en su visita a la Academia. Que le hubiera gustado que le diesen clases de industria, de temas legales y financieros.

"Las comparaciones están muy dentro de la industria. Hay mucho ego desmedido. Yo lo tengo controlado, pero, cuidado. Te puede llevar a sitios en los que no quieres estar"

¿Qué tal tu visita a la Academia?

Muy bien, la verdad. En cierto modo, creo que están retraídos, no sé si por miedo al hate. Creo que no están viviendo al 100% la experiencia. Pero, bueno, son formas distintas de vivirlo.

El otro día me salió un vídeo en X de cuando estaba nominado con Omar, sentados en una mesa y cantando. Creo que eso este año no ha pasado. Que a lo mejor ha pasado y no lo he visto. Pero, bueno, son artistas increíbles. Tinho nos está dejando numerazos, por ejemplo.

Es que son artistas ya, han entrado súper formados. Eso es un plus, pero una desventaja a la vez. Si vienes muy formado, vas a aprender poquito más de lo que sabías.

¿Vosotros teníais también tantos problemas con los derechos de las canciones?



Claro, cuando se emitía en La 1, OT tenía los derechos porque iban por la SGAE. Pero ahora, al tratarse de una plataforma, hay que pagarlos. Yo, por ejemplo, pedí canciones cuando estaba nominado y no respondieron los responsables de los derechos. Si hay un 1% de los autores que se niega o no responde, pues...

El otro día hablaba con Noemí [Galera] y la pobre mía estaba súper agobiada, porque quieren temazos y no siempre se puede. No sé de qué manera pueden cambiar eso de los derechos.

Parece que José Pablo López, presidente de RTVE, abrió la puerta a que el formato volviese a La 1...

Yo pienso que volverá. O no y lo coge otra plataforma, y de repente pueden acceder a los derechos fácilmente. Es muy complicado.

¿Sigues mucho el trabajo de tus compañeros de edición?

Sí. Y tiro un poco para mi gente. De otras ediciones, te diría que el último álbum de Agoney es una locura. Sin nombrar a Aitana, que Cuarto Azul es espectacular. Y, de mi edición, el disco de Omar Samba me encanta y creo que está infravalorado.

O el de Chiara, La libreta rosa, que es tan bueno... Me parece increíble que pudiera salir de esa forma de OT. Siento que somos una edición muy creativa.

"Pienso que 'OT' volverá a Televisión Española"

¿Qué relación tienes con la etiqueta de 'triunfito'?

El otro día vi que lo utilizaban en X como despectivo. Y pensé: 'Qué ignorante es la gente'. Ser de las únicas personas en España que ha estado dentro de esa Academia, esas 16 personas, es un sentimiento que no se puede explicar. Lo intentaba el otro día con mi hermana y no podía.

Estoy sumamente orgulloso de ser un 'triunfito', más que nada porque OT es el sitio que me ha dado el empujón que necesitaba. No se puede llegar al público que llegamos hoy en día de una forma natural en la industria.

Juanjo en MasterChef Celebrity, Chiara en La Voz... ¿Te llama la televisión de alguna manera?

Sí. Nunca me voy a cerrar en banda a la tele, es algo que desde pequeño hemos visto. MasterChef, Pasapalabra, incluso Saber y Ganar, que no sé cuántos años lleva ya [risas].

Me atrae. Igual que te hablo de tele, te hablo de cine, una serie... Sobre todo, sería guay participar en programas de música, de arte. En un futuro, me gustaría ser jurado de OT. Todavía no ha habido un juez que sepa lo que es estar ahí dentro.

Alezz, en 'OT 2023'. José Irún

Cambiando un poco de tema, creo que el jurado falla al valorar la semana entera. A mí me dijeron en algún momento que no había tenido buena semana y que me nominaban por ello. Pero, entonces, ¿había hecho una buena actuación? Quería que fuesen al grano.

Si yo le digo al jurado: 'Oye, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Lineal o ha ido a mejor o peor? Seguro que ha sido una montaña rusa'. Por eso creo que es importante valorar la actuación, no la semana.

¿Cuáles van a ser tus próximos pasos artísticos?

Estoy preparando algún concierto que otro. Ya no solo por mí, por expresarme en público, sino porque la persona que lo escucha lo valora mucho también. Es importante para que se vaya creando una comunidad. Me está costando mucho porque estoy solo, no tengo ni manager, ni discográfica, ni nada. Por eso tardo más.

Físico marca un pequeño antes y después en mi carrera, ahora viene una nueva era. Va a venir poquito a poco, pero está guay. Físico es una balada, siempre he escrito baladas y quería que el punto de inflexión fuese una balada. Hasta ahí te puedo contar.