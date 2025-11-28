RTVE ficha a Iñaki Gabilondo: el veterano periodista presentará un programa sobre la lengua española

Iñaki Gabilondo vuelve a RTVE. El periodista presentará el programa La gran aventura de la lengua española, "un recorrido divulgativo único por la historia del español" .

El proyecto contará con la colaboración del Instituto Cervantes y la Real Academia Española.

Así lo confirmó el presidente de la Corporación, José Pablo López, durante su comparecencia en el Senado en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE este jueves, 27 de noviembre.

El comunicador de 83 años regresa a la que fue su casa en los ochenta. Primero fue director de los informativos de TVE —Fernando Castedo, director general de RTVE por entonces lo cesó— y luego presentaría los programas de La 1 En familia (1987-1989), Gente de primera (1993) y Entrevista con (1995).

Con La gran aventura de la lengua española Gabilondo regresa a la televisión. En los últimos años, ha estado ligado a Movistar Plus+ con formatos como Cuando ya no esté, La vista atrás o Volver para ser otros. El mundo después del coronavirus.

Más proyectos culturales

El máximo responsable del ente público reprochó a algunos miembros de dicha comisión que "se nos acusa de que RTVE solo hace política" y defendió que bajo su mandato se está "renovando el modo de hacer televisión".

En este sentido, López pasó a enumerar los proyectos de divulgación que la pública estrenará en los próximos meses. En Navidades llegará Aria, el programa dedicado a la lírica que será presentado por Ruth Lorenzo y Juanjo Bona.

RTVE también ha aprobado un espacio conducido por Alba Flores que llevará por título Aprobado en historia y que "profundizará en episodios clave" de la historia, como el exilio, ofreciendo una mirada detallada a acontecimientos fundamentales del pasado.

El presidente de la Corporación, además, confirmó que en la programación cultural de la cadena se mantendrán Página 2 y Un país para leerlo.

También se estrenará un programa titulado Cervantes por el mundo, en colaboración con el Instituto Cervantes, que a través de "diferentes viajes en otros países mostrará cómo la presencia cultural española dinamiza nuestras comunidades en el exterior".

En el terreno científico, ha confirmado asimismo el retorno a la emisión de Órbita Laika con una nueva temporada, así como un nuevo formato "con el foco puesto en el científico" presentado por Pere Estupinyà y con el que"se aspira a que la ciencia sea más divulgativa y no para una minoría".