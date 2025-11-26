¿Dispara Curro a Lorenzo en 'La Promesa'? Así ha sido el tenso capítulo de la serie de TVE

Xavi Lock (Curro) apunta con una pistola a Guillermo Serrano (Lorenzo) en 'La Promesa' RTVE

Los guionistas de La Promesa tienen cogido el gusto a eso de poner patas arriba la serie.

Josep Cister Rubio y su equipo no se anduvieron con chiquitas a la hora de acabar con Jana, protagonista de la serie. Pero lo del último episodio ha sido poner toda la carne en el asador.

Un capítulo monográfico con Curro (Xavi Lock) y Lorenzo (Guillermo Serrano) marcará un antes y un después en La Promesa.

La grabación de este duelo entre caballeros se produjo en un solo día. Se utilizó un solo decorado, que fue cambiando y adaptándose en directo a las necesidades técnicas de la serie en el que algunas de sus tomas llegaron a durar más de 25 minutos.

Y como broche, la música de Álex Conrado compuesta para este episodio acorde con la intriga y la tensión del guion.

El tenso cara a cara entre Curro y Lorenzo de la Mata en La Promesa no ha tardado mucho en poner las cartas sobre la mesa.

El joven secuestra a punta de pistola al Capitán y lo lleva a la habitación secreta de La Promesa. Allí, se encara con Lorenzo y mantiene con él una dura conversación.

“Te acuso de asesinar a Jana y volver loca a mi madre hasta conseguir que se matase. Y de utilizar a Ángela con el único propósito de hacerme daño”. Con una pistola en la mano, Curro quería toda la verdad de boca del Capitán.

“Solo soy culpable de lo último. Lo demás, patochadas”. Lorenzo negaba su participación en la muerte de Jana, a pesar de tener las manos atadas sobre la espalda. Eso sí, el nombre de Leocadia salió de su boca.

¿Hará el impulso del momento que Curro mate a Lorenzo?

ATENCIÓN SPOILERS

A partir de aquí se revela lo ocurrido en el último episodio de La Promesa.

“Tú no eres un asesino”, dice Lorenzo a Curro. El joven explica al Capitán que tiene una pistola con una sola bala. Le hará una serie de preguntas y, por cada vez que mienta o guarde silencio, disparará.

Y vaya si dispara. Aprieta el gatillo cuando Lorenzo niega volver loca a la madre de Curro para tirarse del torreón. La tensión es máxima en ese momento.

Llega la pregunta del millón: “¿Asesinó usted a Jana Expósito?”. Lorenzo sigue negando la mayor, pero cuando está a punto de disparar la bala certera ocurre algo inesperado.

Ángela irrumpe en el último momento en 'La Promesa' RTVE

Ángela irrumpe en la habitación secreta rogando a Curro que no dispare. Doña Pía había informado del paradero del lugar a la joven. Curro intenta que su amor con Ángela siga adelante y ésta le pide al Capitán que no se case con ella, pero se niega.

En ese momento Ángela corre a la pistola, apunta al Capitán y dispara. Pero todo era un juego, Curro no había cargado el arma.

Después de una nueva provocación de Lorenzo, Curro carga el arma, lo apunta… y termina el episodio.

Habrá que seguir pendientes de La Promesa de RTVE para conocer el futuro del capitán. ¿Ha muerto el Capitán de la Mata?.