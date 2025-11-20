Ana Obregón reaparece tras el despido de Alessandro Lequio: así ha sido su intervención con Sonsoles Ónega

Casi 24 horas después de que se conociera el despido fulminante de Alessandro Lequio de Mediaset, la que fuera su pareja y madre de su hijo Álex, Ana Obregón, ha reaparecido en el programa en el que colabora, Y ahora Sonsoles.

La bióloga, eso sí, se ha centrado en los temas establecidos en la escaleta del formato que conduce Sonsoles Ónega. Uno de ellos, la gripe. Un virus que ha afectado recientemente a la nieta de la actriz, Ana Sandra. "¡Muy atento todo el mundo!", ha exclamado.

Como bióloga, también ha hecho ciertas preguntas a Boticaria García, sobre todo de las vacunas, después de que esta explicara detalles de la nueva variante de la gripe.

Ana Obregón en su intervención en 'Y ahora Sonsoles' con Sonsoles Ónega y Boticaria García. Antena 3

"¿Qué hacemos con los niños?", ha preguntado Obregón. "¿Cuánto te inmunizas en las guarderías por el rotavirus?", ha sido otra de las interrogantes de la bióloga, interesada en el tema y atenta a la explicación de la farmacéutica.

Minutos antes de sentarse en el plató, Ana Obregón ya anunciaba su llegada al programa a través de sus redes sociales. Lo hacía con total naturalidad. Sin hacer comentario alguno sobre el italiano.

"Después de unas cuantas tomas, hacia Y ahora Sonsoles", escribía junto a un vídeo publicado en sus stories de Instagram.

La misma línea, como era de esperarse, ha mantenido durante el directo. Ana Obregón ha continuado con su rutina con total normalidad.

Ana Obregón en 'Y ahora Sonsoles'. Antena 3

De momento, ha optado por el silencio absoluto sobre el despido de Lequio de Mediaset. No obstante, su nombre ha salido en otros formatos.

Horas antes de sentarse en Y ahora Sonsoles, María Patiño hablaba de la bióloga en el programa que presenta, No somos nadie.

"Personas como Ana Obregón, y yo misma, fuimos víctimas de un engaño", comenzaba Patiño. Poco después, contaba su relato y el vínculo con la actriz.

"Cuando Lequio comienza a ser popular, nos pasa a los periodistas, y a la propia Ana Obregón, la denuncia (de Antonia Dell'Atte en 1991) por abandono de hogar. Que no quita que en la denuncia hace constar esos malos tratos", aclaraba.

La publicación que ha hecho Ana Obregón antes de sentarse en el plató de Antena 3. Instagram

Sobre la bióloga, decía: "Hay un día en el que Ana Obregón mete la pata". Antes de de contarlo, Patiño aclaraba: "A mí, personalmente, Lequio me hablaba de una falsificación de esa denuncia por parte de Antonia. Y me mostraba los documentos con un típex, donde se supone que se borraba lo importante. Yo nunca, públicamente, caí en esa trampa de hablar de que esa denuncia del 91 estaba manipulada".

Respecto a la bióloga, comentaba: "Pero Ana Obregón, desde su cuenta social, en un arranque, mete la pata y afirma: 'Antonia, has falsificado su denuncia'".

Y añadía: "Alessandro Lequio nos mostraba en privado, a mí y Ana Obregón, un documento que decía que Antonia falsificaba, cuando la falsificación venía de su parte. E insistía: "Ana cayó en esa trampa. ¿El motivo? Porque tiene un juicio pendiente con Antonia".

Mediaset España despidió de forma fulminante a Alessandro Lequio este pasado miércoles, 19 de noviembre, tras casi 30 años como colaborador de programas de la cadena.