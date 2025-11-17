José Manuel Parada, a lágrima viva en directo al contar cómo se enteró de la muerte de Encarnita Polo: "Quería vomitar"

La muerte de Encarnita Polo ha dejado a todos con el corazón encogido. La artista siempre ha sido una mujer muy querida por todos; sin embargo, tenía una persona muy especial en su vida, un amigo fiel, y ese era José Manuel Parada.

El programa de Y ahora Sonsoles ha contado en la tarde de este lunes, 17 de noviembre, con la presencia del colaborador para hablar de la que fuese su amiga, sus experiencias y su forma de vivir juntos.

"Mal, no se puede estar de otra manera, no ha sido una muerte normal", ha confesado Parada al ser preguntado por Sonsoles Ónega cómo estaba.

Al parecer, la amistad que unía a la pareja artística era mucho más de lo que se veía. Vivían momentos únicos, momentos que solo ellos sabían y que han marcado mucho en la trayectoria del presentador. Sin embargo, hay algo que no entiende. "Con los años todos tenemos que irnos y ha sido muy triste saber cómo se había muerto", ha expresado.

"Cuando me enteré de que había muerto estrangulada, eso...", añade. Parada no daba crédito y, roto en dolor, ha contado cómo se enteró de la noticia de su fallecimiento, y fue Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, quien le dio la noticia.

"A mí me pilló la noticia en Jerez de la Frontera presentando una gala. Estaba en el trabajo y yo no me enteré. Cuando acaba la gala, se me acerca Trapote y me dice: 'Parada, ¿te has enterado? Ha muerto tu amiga', y dije: '¿Quién?', y me dijo: 'Encarnita Polo'. Y me quedé helado. Pero me acosté sin saber los detalles".

Sin embargo, cuando se enteró de la tragedia y de cómo había sido el suceso, todo cambió. "Me daba vueltas la habitación, no me lo podía creer, me entraron ganas de vomitar. La imagen de mi amiga estrangulada es horrible. Yo espero que nadie tengáis que pasar por ese trance. La muerte es algo natural y duele, pero en esas circunstancias es horroroso", ha confesado entre lágrimas.

José Manuel Parada en 'Y Ahora Sonsoles'. Antena 3

Aunque ha sacado una sonrisa para recordarla y dejar claro que no estaba sola. "Era tan divertida... era única. (...) Además, quiero dejar claro una cosa: Encarna no estaba sola ni abandonada. Sí, estaba yo, pero había muchos amigos que la querían y la adoraban. Yo era uno más", ha confesado tras todas las especulaciones sobre el abandono de su hija Raquel a su madre.

También ha recordado sus comienzos en Madrid, en los que Encarnita era la única que le tendió la mano. "Cuando llegué a Madrid, ella me dijo que no tenía familia de sangre aquí en Madrid, pero, sin embargo, tienes la mía, que es la tuya, así que las Navidades, en mi casa. Yo pasé mis primeras Navidades en casa de ella".

Parada ha perdido una gran amiga, de la que siempre tendrá un gran recuerdo. Aunque ha querido dejar claro que este tipo de circunstancias no se deberían repetir, ya que la muerte es algo natural y nadie debe pasar por un trance tan duro como el que ha pasado ella.