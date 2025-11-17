Ana Rosa, alto y claro, contra Pedro Sánchez en su editorial: "Su legislatura ya nació muerta. Descanse en paz"

Ana Rosa Quintana ha protagonizado este lunes, 17 de noviembre, un durísimo editorial contra Pedro Sánchez por sus dos años de mandato.

Su irónica locución en El programa de Ana Rosa se produce horas después de que el presidente del Gobierno celebrase el éxito que, a su juicio, ha tenido el Ejecutivo que "defiende las cosas que realmente le interesan a la gente de a pie".

"Se cumplen dos años desde que Pedro Sánchez perdiera las elecciones", ha dicho en primer lugar rotunda, recordando que fue el PP de Alberto Núñez Feijóo quien sacó más escaños. "Y el Ejecutivo lo celebra con un vídeo en el que aseguran que gobiernan para la gente de a pie".

Ana Rosa ha señalado que el presidente "viaja en helicóptero hasta un parador de Baqueira mientras la gente viaja a pie porque los trenes tampoco funcionan".

La presentadora de Telecinco ha puesto el foco a continuación en que no se ha puesto solución al problema de la vivienda estos dos años: "La gente de a pie no se puede comprar una casa porque la vivienda ha subido un 40%".

"Un país sin casas porque no se construye vivienda nueva, aunque saquen pecho por haber aprobado la única ley de vivienda de la democracia desde el franquismo", ha proseguido. "Una ley de vivienda sin viviendas".

Ana Rosa ha recordado que "los menores de 35 años tienen hoy un 75% menos de riqueza que los de 2022 y los jóvenes necesitan 20 años de ahorro para comprar un piso".

Ana Rosa Quintana y Pedro Sánchez. Telecinco

Por otra parte, la comunicadora de Mediaset ha asegurado que "estamos ante un Ejecutivo en caída libre sin poder legislativo porque ante la falta de apoyos no se puede legislar para la gente de a pie", sin olvidar que "llevan 7 años gobernando gracias a los 7 votos de Junts".

"Dos años después estamos ante un Gobierno sin apoyos parlamentarios, sin presupuestos por tercer año consecutivo y con varios juicios cercando al entorno más cercano del mismo presidente", ha dicho remarcando que este lunes declaraba Leire Díez, la fontanera del PSOE investigada por "maniobrar supuestamente para Sánchez contra la Guardia Civil y la Fiscalía".

"Celebramos dos años de un país en el que la gente de a pie camina o revienta porque nos estamos quedando sin clase media", ha expresado agregando que en España hay "4,3 millones de personas en riesgo de exclusión social" y que los precios han subido un 3,1%.

"El Gobierno celebra un aniversario en el que solo falta el 'cumpleaños feliz' de Parchís aunque al presidente le gusta Magnolias, la canción del último disco de Rosalía. Una canción que habla de un funeral. Muy apropiado para una legislatura que ya nació muerta. Descanse en paz", ha terminado la periodista.