Pablo Motos se hace fuerte y recupera el control en el access el día después de la visita de Rosalía a Broncano

Pablo Motos y David Broncano en un montaje de BLUPER.

El pulso por la audiencia en el access prime time ha vuelto a la normalidad después de que este lunes Rosalía disparara los datos de La Revuelta de David Broncano.

Esto es que Pablo Motos ha recuperado el liderazgo de la franja. Lo ha hecho, además, sacando músculo después de conseguir el martes más visto en lo que llevamos de temporada.

Según los datos de Kantar Media, recogidos por las diferentes consultoras, El Hormiguero lideró con un 16,9% de share y 2,1 millones de espectadores gracias al campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez.

El programa de Antena 3 aventajó en 3,2 puntos a La Revuelta. No obstante, Broncano se mantiene en unos datos muy competitivos al marcar un 13,7% y 1.713.000 espectadores de media.

Esta vez, La Revuelta sufrió menos aLa isla de las tentaciones en el access. La presentadora Paula Vázquez y el surfista ciego Aitor Francesena fueron los invitados.

Todo vuelve a la normalidad y @El_Hormiguero LIDERA en @antena3com



🐜 16.9% de share y una media de 2.095.000 espectadores



🐜 A 3.1 puntos de distancia de la 2º opción



🐜 Más de 4.6 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/1y6w2VGa4z — Dos30' (@Dos30TV) November 12, 2025

#LaRevueltaTVE en el access de @la1_tve alcanza un 13.7% de share y congrega una media de 1.713.000 espectadores



⚡️ Lo + visto de La1 en el día



⚡️ Más de 4.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/U9s4oemzhB — Dos30' (@Dos30TV) November 12, 2025

Cabe recordar que el reality de Telecinco llevó a mínimo (10,9%) el martes pasado a Broncano.

Las Tentaciones, por su parte, también crecen y dan al canal de Mediaset un buen 11% en el access, su franja maldita.

Después, en prime time, la serie de Antena 3 Renacer (12%) ganó un ajustadísimo duelo con el Late Xou de Marc Giró (11,7%). Y el segundo capítulo de la temporada 14 de La que se avecina se queda por debajo del doble dígito en Telecinco (9,9%).

Cierran la noche del martes Código 10 con su mejor dato de temporada en Cuatro (7,8%) y Batalla de restaurantes en laSexta (5,1%).

Sin reacción

La tarde de Telecinco continúa bajo mínimos en su segundo día tras la revolución que hizo el grupo para intentar levantar la franja.

El tiempo justo de Joaquín Prat sigue en unidígito (9%) en una sobremesa controlada por Sueños de libertad (14,1%). Tampoco hace daño a Directo al grano (10,4%).

El diario de Jorge tira del carro y sigue siendo la oferta más atractiva para los espectadores de Telecinco (10,4%), si bien este martes ganó el programa de Sonsoles (10,6%).

No obstante, las series de TVE lideran sin problema: Valle Salvaje (11,4%) y La Promesa (12,1%).

Así queda el 2º día de las nuevas tardes de #T5 :



⏰ @eltiempojusto 9% y 716.000, con un gran minuto a minuto



🛋️ @diariodejorgetv es la opción privada líder con un 10.4% y 749.000



🤑 @agarratesillon 8.9% y 730.000



👁️ @ghoficial : 5.7% y 567.000#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/MLGg49hfn7 — Dos30' (@Dos30TV) November 12, 2025

Agárrate al sillón sube ligeramente en su nueva ubicación (8,9%), mientras que la tira diaria de GH desploma el dato de Telecinco por segundo día seguido (5,7%). Y ojo que deja al informativo de Carlos Franganillo y Ángeles Blanco por los suelos (6,5%).

El programa que presenta Jorge Javier y que repasa la actualidad en la casa de Tres Cantos se queda a años luz de Pasapalabra (22%). La distancia con Aquí la Tierra (13,5%) también es considerable.