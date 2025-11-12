Los dardos de 'El Hormiguero' a RTVE desde su tertulia: "Está orientada a la vanagloria y propaganda de Pedro Sánchez"

La dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, ha avivado el debate sobre la parcialidad de las televisiones públicas.

Pues bien, este asunto fue el último que trató la tertulia de actualidad de El Hormiguero este martes. Bajo este pretexto, los tertulianos de Pablo Motos criticaron a pecho descubierto a RTVE. Algo que no había sucedido antes.

El valenciano recordó a los espectadores que tanto el máximo responsable de la cadena británica como la directora de informativos, Deborah Turness, dejaron su cargo tras haber sido acusados de dar una noticia sesgada contra Donald Trump.

El presentador explicó a sus espectadores que se llegó a editar unas declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos para que pareciese que alentaba al asalto del Capitolio en enero de 2021. "¡Hostia! Qué diferentes somos...", dijo Motos cediendo la palabra a sus colaboradores.

En efecto, el comunicador de Antena 3 se estaba refiriendo a RTVE, y los últimos tres minutos de El Hormiguero estuvieron completamente llenos de dardos a la televisión pública que preside José Pablo López.

Rubén Amón, este martes en la tertulia de 'El Hormiguero'.

El primero en tomar la palabra fue Rubén Amón. "Me enternece que la reacción de la televisión pública española sea escandalizarse por lo que pasa en la BBC. Y eso que estamos hablando de un defecto de edición y no de manipulación que es lo que sucede con la televisión pública de unos años a esta parte".

"En TVE tenemos una programación orientada a la vanagloria y propaganda del presidente del Gobierno. Con el dinero de todos y con el presupuesto de nuestra ética periodística", dijo sin titubear el también tertuliano de Onda Cero. "Si la televisión pública no es neutral, yo no la quiero".

"La televisión pública en España lleva muchos años, siempre ha sucedido, pero ahora más contundente, dedicándose específicamente a la programación política. Desde la mañana hasta la noche, cargando siempre sobre la propaganda que le interesa al presidente del Gobierno".

Amón hacía referencia así a la parrilla compuesta de espacios (y rostros) que viran más hacia la izquierda: La hora de La 1 con Silvia Intxaurrondo; Mañaneros 360 con Javier Ruiz; Directo al grano con Gonzalo Miró y Marta Flich y Malas lenguas con Jesús Cintora.

La siguiente en opinar del tema fue Rosa Belmonte. Y fue más contundente si cabe al decir lo siguiente: "Las televisiones públicas deberían ser fulminadas. No deberían existir".

Juan del Val, por su parte, puso el foco en la propia sociedad: "La culpa la tenemos los ciudadanos. Tú eres muy crítico cuando la televisión pública defiende a los que no son los tuyos. Pero cuando no es así, no eres tan crítico".

Juan del Val, en la tertulia de este martes de 'El Hormiguero'. Atresmedia Televisión

"Los ciudadanos deberíamos ser igual de críticos cuando una televisión pública está manipulando a la información", agregaba el Premio Planeta 2025. "Es lo que sucede ahora en TVE y en la mayoría de autonómicas".

"Es que son instrumentos políticos", espetaba Belmonte, a lo que del Val confirmaba: "Son un instrumento político y los ciudadanos lo toleramos. Deberíamos ser igual de beligerantes".

Fue entonces cuando el escritor sacó a escena el canal autonómico madrileño: "Ahora mismo, un votante del PSOE podría ser igual de beligerante con Telemadrid que con TVE. Esto es lo que no se puede consentir".

María Dabán, además de sacar a relucir la deuda "estratosférica" que tiene la Corporación, habló sobre la polémica que protagonizó Mañaneros 360, cuando Javier Ruiz presentó a una administrativa y liberada sindical como "sanitaria" en plena polémica con los cribados.

Fue de "risa", en palabras de la colaboradora, que procedió a explicar, de forma muy breve, lo que ocurrió: "Entrevistan a una señora con una bata blanca diciendo que es sanitaria y resulta que no lo era. Ella entró como cocinera, luego era administrativa y resulta que ahora es una liberada sindical de UGT. Y de repente, poco menos, parecía que había operado a corazón abierto".

Justo cuando el debate estaba en su momento más álgido, Pablo Motos se vio obligado a poner punto y final. "Parece que estoy cortando, pero es que me estoy pasando de tiempo y Antena 3 tiene que seguir con su programación. Lo dejamos aquí".