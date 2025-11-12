Álvaro, de 21 años, espanta a su cita en 'First Dates' tras cantar en directo, y se anima a un trío : "¡Me recuerdas a Bustamante!"

Álvaro, de 21 años años, ha tenido una cita en 'First Dates'. Cuatro

Álvaro, de 21 años, ha acudido a First Dates para encontrar el amor. En el dating show ha presumido de su talento para cantar y bailar. Nada más encontarse con Sara en su cita, ha arrancado a entonar Suavemente, la canción de salsa que hizo famosa el artista puertorriqueño Elvis Crespo en 1998.

Su performance, lejos de hacer que la chica cayese rendida a sus pies, ha provocado que esta se levantara de la silla. Dispuesta a abandonar la quedada antes de que esta diera comienzo, la joven ha espetado, asustada: "¡Me parece una falta de respeto!".

Aunque su actuación a capela no salió bien, Sara logró superar el 'susto' inicial. Animada por Carlos Sobera, ha accedido a entablar conversación con Álvaro.

Alba, una joven de 24 años, en 'First Dates'. Cuatro.

"Estoy loca del coño"

La primera pregunta que ha lanzado ella tenía que ver con la edad. Álvaro, de 21 años "recién cumplidos", le ha parecido demasiado joven a su partner: "Es que yo tengo 24. ¡Eres un yogurín!".

"Estoy estudiando psicología, como las locas", ha empezado diciendo Sara en su presentación. "Yo estoy loca del coño. Yo no trato a mis pacientes, mis pacientes me tratan a mí".

Superado el impacto inicial de ver a Álvaro cantando a pleno pulmón, Sara se ha fijado en el aspecto físico de Álvaro. Y no lo ha visto con malos ojos: "Te he visto muy bien, un tío con porte, que estás bien peinado y tal. Eres como Bustamante un poco, ¿no? ¡Me recuerdas a Bustamante!".

Entonces, él se ha animado bastante. Y ha explicado qué lo llevó a presentarse ante ella cantando. Pensó que "la llegada" la iba "a sorprender".

Álvaro, de 21 años, en 'First Dates'. Cuatro.

Una "chica Disney"

A continuación, Álvaro ha hablado de sus gustos e inquietudes: "He hecho musicales en el instituto. He hecho teatro musical, he hecho modelaje... He hecho alguna cosita muy sexy".

Sara, por su parte, ha hecho lo propio. Y ha contado qué le gusta. Y qué ha hecho a lo largo de su vida: "He sido modelo de pequeña, he sido chica Disney. Mi madre dijo: 'A esta chica hay que explotarla".

Cabe recordar que esta no es la primera aparición de Álvaro en el formato. El año pasado participó durante varias semanas en First Dates Hotel, donde también tuvo citas con chicas mayores

Sara, con Álvaro y Ursu, en 'First Dates'. Cuatro

De doble cita... a trío

Sara, que en el programa tuvo cita doble, con Álvaro y después con otro joven llamado Ursu, ha llegado a la conclusión de que ambos chicos eran perfectos para ella. Así, ha dicho 'sí' a tener más encuentros con alguno de ellos... o con los dos.

"Hacemos una buena trieja. Creo que hacemos un buen trío y que podríamos hacer una buena pareja amorosa... de trío. Esto se puede convertir en un buen trío, juntos o separados, más adelante·", añadía.

"A mí me ha parecido una chica muy elegante, muy bonica de cara y, sinceramente, tiene buen porte. Y viste como mi cantante favorita, Avril Lavigne", ha confesado Álvaro.

Por su parte, Ursu ha confesado: "Esto se puede convertir en un buen trío. Si ella decide irse por los dos que Dios venga y lo vea, Pa'lante, que Dios venga y lo vea. ¡Una noche de travesura! Es mi prototipo ideal".

"Me gustaría tener una segunda cita con Álvaro y con Ursu. Me parecen buenas personas y creo que hemos tenido feeling", ha confesado. "Estoy abierta a ver qué pasa. Luego ya veremos".

"Falta el final del libro", ha apuntado Ursu. La joven los ha animado a ambos a tomarse unas copas juntos: "¡Tratadme como una reina!". Así, Sara ha salido en volandas, sujetada por sus dos animadas citas. Encantada de la vida.