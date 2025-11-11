¿Y si Rosalía acaba siendo la elegida por RTVE para presentar las Campanadas? Las pistas que la llevan a la Puerta del Sol

Rosalía, entre el patio de butacas del Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba 'La Revuelta'.

Hace unas semanas, RTVE lanzaba a través de su web una encuesta en la que se preguntaba a los espectadores con qué presentadores querían tomarse las tradicionales doce uvas desde la Puerta del Sol de Madrid y dar la bienvenida al 2026.

Dicho sondeo no incluía un listado de nombres para llevarlos a votación, sino que dejaba libertad (e imaginación) absoluta para que fueran los propios internautas los que propusieran sus candidatos.

Y, claro, el asunto acabó por desmadrarse por completo al recibir propuestas que iban desde Vito Quiles y Gabriel Rufián; Simón Pérez y Silvia Charro, los 'gurús' de las hipotecas a plazo fijo, y hasta José Luis Ábalos y Koldo García.

Todo este juego sirvió para caldear el ambiente en torno a las Campanadas que, recordemos, es la retransmisión más importante del año para cualquier cadena. Pues juguemos nosotros también.

Tras la visita de Rosalía a La Revuelta de David Broncano, muchos han sido los que en redes sociales han expresado su deseo a la Corporación para que la Motomami se convierta en uno de los rostros del canal público el 31 de diciembre.

Rosalía y Broncano posan con el plato en el que llevaba el 'bizcochito casero'.

Y aunque no será hasta diciembre cuando, previsiblemente, RTVE haga oficial el anuncio de los presentadores que competirán contra Cristina Pedroche y Alberto Chicote (Atresmedia) y Sandra Barneda y Xuso Jones (Mediaset), lo cierto es que el nombre de Rosalía ya no suena a utopía.

Y es que en las últimas horas la artista catalana se ha abrazado de la radiotelevisión pública para promocionar su nuevo álbum, LUX. A su vez, la cadena la ha cuidado en todos los sentidos.

Para empezar, el Telediario que presenta Alejandra Herranz confirmó su visita a La Revuelta de Broncano después de que a finales de la semana pasada se filtrara su nombre.

El noticiero de TVE emitió una pieza en la que el periodista Carlos del Amor la alejó del "ruido" llevándosela hasta el Museo del Prado para entrevistarla. Un reportaje que, por cierto, se podrá ver en Informe Semanal.

En 6 días, al completo, #Rosalía con nuestro @cdelamor_ en el @museodelprado. Muchos astros alineados en @InformeSemanal, ¡pero aún hay que esperar unos días! https://t.co/RsfRwEp3FP — Informe Semanal (@InformeSemanal) November 9, 2025

Aquella filtración —"queríamos dar una sorpresa", se quejaron desde La revuelta—, acabó provocando todo un evento televisivo. De ahí que su visita diese a Broncano récord histórico con un 20,4% de cuota de pantalla.

Después de que el programa de Encofrados Encofrasa y El Terrat la recibiera reuniendo a Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Estopa, Manuela Carmena o Alexia Putellas, entre otros, Rosalía demostró ser un animal televisivo por la naturalidad (y la verdad) que mostró delante de las cámaras. Y eso, en televisión es oro.

Rosalía, que actuará el próximo domingo en The Tonight Show de Jimmy Fallon, también ha grabado un especial en Radio 3, para cerrar su colaboración con la Corporación.

Por todo esto, no sería extraño pensar que José Pablo López cerrara a Rosalía para Nochevieja. Sería, desde luego, todo un campanazo para RTVE pues es un rostro capaz de aunar a todos los tipos de públicos, desde los más pequeños de la casa a los abuelos.

Un privilegio la visita de este ser de #LUX a #LaRevuelta pic.twitter.com/XeqSLVXXnt — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 10, 2025

Es todo un imán para las audiencias, tal y como quedó patente hace unas pocas horas. Carisma le sobra. Además, para RTVE sería poner en valor la marca España, pues hablamos de la artista que más éxito tiene en el mundo.

El mayor problema (o no) de todo esto sería el elevado caché que tendría Rosalía, aunque visto lo visto, ahora mismo soñar es gratis y todo es posible en Prado del Rey.