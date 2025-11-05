'La Revuelta' de David Broncano (10,9%) cae a mínimo del curso ante la irrupción de 'La isla de las tentaciones 9' (10,4%)

La isla de las tentaciones empieza a hacer daño a La Revuelta. Tras el buen arranque de su novena edición en la noche del lunes, el reality de Telecinco empezó su andadura en el access los martes y los miércoles.

Pues bien, el programa de Sandra Barneda llevó a mínimo de temporada al show de Broncano en La 1. La isla de las tentaciones fue tercera opción de la franja, aun con cifras discretas (10,4%), pero se queda a solo cinco décimas de La Revuelta (10,9%).

El formato de Broncano cae casi un punto respecto al lunes (10,8%). La caída es aún mayor si tenemos en cuenta que en octubre promedió un 13,1%. Era su mejor resultado desde febrero. La Revuelta, que se emite sin publicidad, tuvo a María del Monte de invitada.

El Hormiguero, por su parte, mantiene el control de la franja y nota menos la llegada de La isla de las tentaciones. El programa de Pablo Motos lideró este martes con un 13,6% con la visita de Paula Echevarría y William Levy.

Recordamos que Telecinco estrenó nueva estrategia de programación, al emitir "puntualmente"a las 21.00 horas el informativo que ahora presenta Franganillo con Ángeles Blanco, mientras que la oferta del horario estelar se adelanta a las 21:45.

En el access de @telecincoes #LaIslaDeLasTentaciones2 destaca con un 10.4% de cuota, 1.287.000 y 3.319.000 espectadores únicos



🐍 Sube al 13.4% comercialmente hablando



🐍 Es lo + visto del canal en el día#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/o4uwyJoZDD — Dos30' (@Dos30TV) November 5, 2025

#LaRevueltaTVE con María del Monte registra un 10.9% de share y congrega una media de 1.354.000 espectadores en el access de @la1_tve



⚡️ Más de 3.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/JpmjjgANfj — Dos30' (@Dos30TV) November 5, 2025

Un último apunte en cuanto al access: hay que tener en cuenta que este martes jugó el Real Madrid en la Champions y también pudo restar audiencia a la oferta habitual. La derrota del conjunto blanco frente al Liverpool anotó un 6,9% en Movistar.

Ya en prime time, La isla de las tentaciones hace que Telecinco lidere con La que se avecina (12,1%). Eso sí, lo hace solo por dos décimas porque el Late Xou de Marc Giró sigue teniendo muy buen nivel en La 1 (11,9%).

🐜 @El_Hormiguero en @antena3com registró 3.742.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



🤗 El programa congregó 1.694.000 espectadores de media y un 13,6% de cuota de pantalla. #PaulaWilliamEH#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/EsAuuVuUpp — Barlovento Comunicación (@blvcom) November 5, 2025

🏡 @la_queseavecina en @telecincoes registró 2.423.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



📺 La serie congregó 792.000 espectadores de media y un 12,1% de cuota de pantalla. #Audiencias📺📊 pic.twitter.com/Z7Vu8kDt5N — Barlovento Comunicación (@blvcom) November 5, 2025

Renacer se quedó con un 11,1% en Antena 3; Código 10 obtuvo un 7% en Cuatro y el estreno de la tercera temporada de Batalla de restaurantes cerró la noche del martes con un 4,7% en laSexta.

Telecinco sigue en mínimos

Pese a los buenos datos de Telecinco en la noche, la cadena de Mediaset sigue en mínimos. Este martes no pasó del unidígito (9,6%), muy por detrás de Antena 3 (15,2%) y La 1 (14,4%).

La privada es primera opción en la sobremesa, gracias a Sueños de libertad (15%); la tarde (Y ahora Sonsoles gana a El Diario de Jorge) y el prime time. Mientras tanto, la mañana es de La 1. Silvia Intxaurrondo (18,8%) con La hora de La 1 y Mañaneros (16,1%) dejan sin opciones a Espejo Público (12,1%) y El Programa de Ana Rosa (11,1%).