El lapsus de Sarah Santaolalla en TVE tras la dimisión de Mazón: “Se me ha escapado”

La analista política Sarah Santaolalla protagonizó este lunes un momento inesperado en el programa Mañaneros 360 de Televisión Española. Ocurrió mientras analizaba en directo la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, una renuncia que ha generado gran controversia política y mediática.

El episodio sucedió durante el debate del equipo del programa sobre la situación política valenciana, cuando Santaolalla abordó la falta de responsabilidad del dirigente frente a las víctimas y sus familias. “Es el responsable del dolor porque el cargo no se ha hecho. Sigue en su puesto, y va a seguir”, afirmaba con tono crítico.

En pleno análisis, mientras enumeraba los que consideraba responsables de la crisis, su subconsciente le jugó una mala pasada. La colaboradora, sin darse cuenta, se refirió al político popular como “Carlos Mamón” en lugar de “Carlos Mazón”. De inmediato corrigió su error entre risas y pidió disculpas a los espectadores y compañeros.

“Y esto tiene tres culpables: Carlos Mamón. Perdón, Carlos Mazón. Se me ha escapado”, expresó sorprendida mientras el plató se estallaba en carcajadas. Enseguida reconoció el lapsus y trató de tomárselo con humor, explicando que había sido un simple error verbal fruto del momento de tensión y la carga emocional del debate.

Consciente del impacto del lapsus en redes sociales, la analista intentó restar importancia al incidente. “He tenido un 'frigodedo'”, comentó entre risas, recordando otro desliz similar protagonizado meses atrás por un tertuliano al mencionar al político de Vox, Figaredo. Sin embargo, pronto recuperó la gravedad para continuar su intervención.

Me ha traicionado el subconsciente https://t.co/r7pxh4JmKH — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 3, 2025

“Perdón, no nos riamos, hay muchas víctimas detrás de esto”, añadió Santaolalla, retomando el tono sobrio para cerrar su comentario. Más tarde, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) en el que pedía disculpas nuevamente. “Me ha traicionado el subconsciente”, escribió, mostrando autocrítica y cercanía con sus seguidores.

Antes de este incidente, Santaolalla había sido especialmente dura con Mazón. Cuestionó su liderazgo y su forma de proceder tras la dimisión, asegurando que el expresidente “no supo estar ni ha sabido irse” y que su intervención pública fue más una “defensa judicial que una comparecencia política”.

Según el analista, el discurso de Mazón fue “una vergüenza y un bochorno”, apuntando que apenas dedicó unos segundos a las víctimas mientras usaba el resto del tiempo para atacar al Gobierno central “con mentiras y reproches”. Estas declaraciones marcaron un tono firme que no pasó desapercibido entre los espectadores.