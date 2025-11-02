Sarah Santaolalla (26 años) recuerda sus primeros días en televisión: “Compartí programa con perfiles extremos”
La tertuliana, quien colabora en programas de tres cadenas generalistas, ha rememorado sus inicios en el canal 7NN como analista política.
Más información: TVE ha pagado 18.500 euros a Sarah Santaolalla por sus colaboraciones en 'Mañaneros 360' y 'Malas lenguas'.
En muy poco tiempo, Sarah Santaolalla se ha convertido en una imprescindible de las tertulias políticas. Es una de las pocas figuras que está presente hasta en tres cadenas generalistas de tres grupos distintos. Recientemente, ha recordado cómo fueron sus inicios.
La analista política ha acudido a Hora Veintipico, presentado por Héctor de Miguel, donde ha hablado cómo afronta “el acoso constante por redes sociales” que recibe desde que se ha convertido en tertuliana.
Santaolalla ha incidido que los ataques en redes “se acentúan al ser mujer”. Pero la analista también ha querido rememorar sus inicios en televisión. La jurista comenzó como panelista en 7NN, el canal extinto de Producciones Audiovisuales Hispania que estuvo en emisión entre 2021 y 2023.
Cadena de tendencia conservadora, Santaolalla señalaba que fue todo un ‘entrenamiento’ de cara a su futuro como colaboradora. La activista de Salamanca recordaba que el canal “duró menos de dos años por las pérdidas que tenía”.
“Empecé en programas de radio universitaria, luego hacía debates un poco intensos y me fichó 7NN, porque me llamó uno de los pseudo-periodistas que estaba en aquel momento”, compartía, expresándose de esa manera sobre esas primeras oportunidades frente a una pantalla.
¿Qué es ser buen tertuliano?@SarahPerezSanta cuenta su experiencia en debates televisivos.— Hora Veintipico (@HVeintipico) October 29, 2025
Pues igual que cuando @HectordeMiguel nos pega, pero pudiendo responder.https://t.co/KgcAu7rtvx pic.twitter.com/hKekjXhOZW
Según señala la salmantina, descubrió una manera diferente de hacer televisión. “Era un programa, que no creo que sea de datos de rigor”, expresaba.
“En el que detrás de cámaras a veces te echabas una risa con algún que otro fascista, porque no dicen la verdad, pero cuentan buenos chistes”, comentaba con tono irónico.
Santaolalla recordaba esos inicios con cariño. La analista señalaba que, a pesar de las diferencias ideológicas, había “alguna gente muy maja”. No obstante, dejaba un alegato poco amable.
“Creo que hay que estar agradecida cuando te dan oportunidades, pero es verdad que eso era una fauna de esperpentos, que parece que ellos los descubrieron y les abrieron camino, porque algunos de ellos están sentados hoy en las tertulias legitimados para contar bulos”., recordaba.
La salmantina habló también de los colaboradores provenientes de medios como OK Diario. “Estaban sentados allí y me parecía que venían de un mundo paralelo”, confesaba.
“Hoy los ves en cualquier cadena privada o pública en el día a día con mucha voz”, añadía. Santaolalla terminaba su comentario compartiendo que estas experiencias le enseñaron a “aprender a sobrevivir”. “Cuando me dicen 'Oye, pero ¿les troleas o te manejas o les soportas?' y ostras, es que he soportado mucho”, agregaba.