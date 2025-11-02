Juan del Val, rotundo sobre las memorias del rey Juan Carlos: "Hay que dividir la parte buena y la mala de su vida"

Las memorias del rey Juan Carlos I todavía no se han publicado y ya están generando polémica. Varias filtraciones sobre la biografía coescrita por Laurence Debray apuntan a palabras del Emérito quejándose del trato de su hijo Felipe o su relación con su nuera Letizia.

El tema se ha abordado este fin de semana, en el que se ha celebrado el Día de Todos los Santos, en La Roca. Titulado Reconciliación, el libro saldrá publicado en Francia el 12 de noviembre, mientras que en España será en la primera semana de diciembre.

Entre las frases que ha destacado el programa está la queja del Emérito de “verse obligado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil”. “Estoy resignado, herido por una sensación de abandono”, expresa.

“No puedo contener la emoción al pensar en ciertos miembros de mi familia para quienes ya no importo, y especialmente en España, que tanto echo de menos. Hay días de desesperación, de vacío”, continúa.

“Ahora que mi hijo me ha dado la espalda por obligación y mis supuestos amigos han desaparecido, veo que nunca fui libre”, señala.

Benjamín Prado y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Es muy fuerte que diga que su hijo le ha dado la espalda”, declaraba Andrea Levy, concejal del distrito de Retiro en el Ayuntamiento de Madrid. “Esto tiene que ver poco con lo de ‘disculpas de qué’”, añadía Benjamín Prado.

“El rey Emérito, como se veía en las monedas de curso legal, creía que eran suyas y que las podía coger, pero no lo eran. El desfalco económico que ha llevado a cabo. Un hombre que tenía todo y no necesitaba nada. La avaricia tremenda de acumular una fortuna, como otras cosas. Son los picos altos del desprestigio al que ha caído”, agregaba.

Nuria Roca y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

Levy aprovechaba para recordar que el Emérito proviene de una serie de familiares cuyas fortunas quedaron en crisis. “Sí, eso explica cierto miedo y cierta obsesión con el dinero. Pero no lo puede justificar”, opinaba Juan del Val.

Prado reflexionaba sobre cómo ha evolucionado la imagen del Emérito en la opinión pública española. “Juan Carlos I ha sido la primera espada de eso que llamamos Transición y que hemos aceptado que fue un proceso político absolutamente perfecto, donde todo quedó saldado en unos meses. Por lo tanto, los protagonistas quedan como unos héroes”, opinaba el poeta y novelista.

El novelista reflexionaba sobre lo positivo que sería separar la visión de su legado histórico de sus últimos años. “Son cosas que habría que juzgar por separado y no en bloque”, añade.

Unas palabras que fueron refrendadas por el Premio Planeta 2025. “A la hora de valorar al personaje histórico, deberíamos dividir la parte buena y la parte mala. Pero que quede todo mirando a lo malo, señalando que sólo ha sido un golfo que se lo ha llevado [todo]. Ha hecho más cosas”, opina el autor de Bocabesada.