David Broncano felicita por sorpresa a 'El Hormiguero' por sus 3.000 programas: "Tiene un mérito increíble"

En una gran semana de éxitos para Atresmedia, David Broncano dejó la rivalidad a un lado por unos instantes en La Revuelta de este miércoles, 29 de octubre. Tanto El Hormiguero como El Intermedio, dos de sus competidores en el access prime time, están de enhorabuena.

Todo empezó en una conversación de Broncano con Ricardo Castella y Grison. "¿Le han dado el premio Ondas a Wyoming?", quiso saber el conductor de Televisión Española. "¿Tendrá ya como diez, no?", bromeó Castella. "¿Y a nosotros?", insistió el andaluz.

"A nosotros nos dieron uno ya, acuérdate", contestó Ricardo. "¿Que le han dado a El Intermedio el premio Ondas?", preguntaba, incrédulo, David. Y su compañero le recordaba: "David, hay más programas aparte de este". Así que el cómico no se lo pensó dos veces y lanzó "una doble felicitación".

"Voy a hacer una doble felicitación a la competencia. A El Intermedio por el Ondas y a El Hormiguero porque ha hecho 3.000 programas, que eso tiene un mérito increíble", aplaudió Broncano, con el público del teatro Príncipe de Gran Vía sumándose al guiño.

Poco después, momento de ponerse serio en el aniversario de la terrible dana que asoló Valencia y alrededores el 29 de octubre de 2024. "Todos los días tocamos el bombo en favor de Valencia. Y justo hoy creo que es buen día para tocarlo", comentó David, tomando el tambor y haciéndolo sonar bien fuerte.

Enhorabuena al Intermedio y a El Hormiguero 👏 pic.twitter.com/BBNw1f4vDa — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 29, 2025

Incluso uno de los asistentes le proporcionó una senyera valenciana. "Nos acordamos de la gente de Valencia. Esperamos que las ayudas que hacen falta para la recuperación lleguen pronto y que se haga justicia con todo lo que se hizo mal ese día", deseó el rostro de La 1.

En la batalla entre El Hormiguero y La Revuelta, un día más, volvió a imponerse Pablo Motos. El programa de Antena 3 lideró con un 17% de cuota de pantalla y una media de 2.123.000 espectadores. David Broncano le siguió con un 13%, promediando 1.588.000 televidentes. Así lo acredita la consultora Dos30' en base a datos de Kantar Media.

Broncano toca el bombo en apoyo a los afectados por la dana de Valencia. RTVE

La reflexión de Manolo García

En otro orden de cosas, tras la introducción inicial y la sección de Jorge Ponce, La Revuelta recibió a Manolo García, que se zafó de las preguntas clásicas del dinero y las relaciones sexuales de manera magistral. "He intentado toda mi vida tener mi vida privada atada corta y continúo igual".

Eso sí, aprovechó los últimos minutos de la entrevista para transmitir un mensaje sobre "el tema social": "La gente no es feliz, está jodidita, el nivel de vida va por aquí [arriba] y todo lo demás por aquí [abajo]".

"Si la vida es un partido de fútbol, tiene que haber un árbitro para que sea justo, deportiva y que juegue todo el mundo, y vivan con dignidad, no ahogados. ¿Qué es esto de que la gente joven no se pueda independizar, los pisos, la comida, las cosas básicas...?", reflexionó el cantante.