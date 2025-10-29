La "película terror" de 'Supervivientes: All Stars': así fue la brutal tormenta que sacudió los Cayos a 48 horas de la final

Las 48 horas previas a la final de Supervivientes: All Stars están siendo agónicas. En una edición ya de por sí difícil, con mayor riesgo de temporales por realizarse entre septiembre y octubre, los concursantes están pasando penurias para resguardarse de la meteorología.

Este martes, en su primera conexión con Madrid, Laura Madrueño ya daba cuenta de ello a Jorge Javier Vázquez. "Madre mía, no os podéis imaginar lo que estamos viviendo en los Cayos Cochinos". La gala de Tierra de nadie, por cierto, marco récord de temporada: un 17,6% y 1.030.000 espectadores.

"Buenas tardes desde esta playa de juegos, que se está inundando ahora mismo, a tiempo real. Ha empezado a diluviar", explicaba la presentadora, comentando que la lluvia había dado un pequeño respiro, pero que pronto había vuelto a caer con fuerza.

Laura informaba de unas 48 horas de auténtico pánico entre los finalistas del formato de Cuarzo Producciones. Finalistas que, recordemos, fueron trasladados a Cayo Paloma para vivir los últimos días del concurso.

"Durante la jornada de ayer, desde aquí [playa de juegos], no se veía Cayo Paloma. Estuvo lloviendo durante 24 horas sin parar en un lugar donde no tienen forma de refugiarse. No pueden salir a pescar, no pueden salir a hacer fuego...", expuso la conductora desde Honduras.

Los supervivientes inician un complicado viaje en barca. Mediaset España

En efecto, BLUPER lo comprobó sobre el terreno en su viaje al país de Centroamérica. Cayo Paloma es una ubicación especial, con alto nivel de protección medioambiental. Una isla pequeña en mitad del complejo de los Cayos Cochinos en la que apenas hay vegetación. Es difícil resguardarse de las inclemencias del tiempo, pues.

Madrueño también destacó el impacto de "las tormentas eléctricas que hacían que retumbase el suelo". "Vamos a ver cómo hacemos el programa", se preguntaba. "Laura, esto es de película de terror", aseguraba Vázquez, anunciando a los espectadores de Telecinco que asistirían a la secuencia completa del temporal.

Así, Supervivientes: All Stars mostró las imágenes de los supervivientes intentando montar una lona atada a varios árboles para refugiarse del agua. Un plástico que no tardó en resquebrajarse por la fuerza del viento. "En algún momento tendrá que salir el sol", deseaba Miri Pérez-Cabrero.

"Es la peor tormenta que se ha vivido en la historia de este programa. Por lo menos, desde que yo lo presento", afirmó, rotunda, Madrueño. Acto seguido, pidió a los concursantes que subiesen a la barca para ir a la playa de juegos. "Subir a la barca es ya una prueba de líder", bromeó Tony Spina. La audiencia pudo ver el viaje al completo, en unas aguas que estaban especialmente bravas.

Adara cae en la semifinal

Este martes, en la semifinal de Supervivientes: All Stars, Miri Pérez-Cabrero se convirtió en la primera finalista que se disputará la victoria este jueves. Jessica Bueno, Rubén Torres y Tony Spina son los otros tres concursantes que podrían ganar el concurso.

Adara Molinero, por el contrario, se quedó a las puertas de la final del próximo 30 de octubre. Así lo decidió el público, en su duelo con Rubén Torres. El rostro de los realities de Mediaset abandonó la Palapa "orgullosa" de no haber tirado la toalla, como en la edición anterior.