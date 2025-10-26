Segundo abandono en 'Bailando con las estrellas': Matías Roure, el barman de 'First Dates', deja el programa por lesión

Parece que la segunda edición de Bailando con las estrellas en Telecinco va a estar marcada por las lesiones. Matías Roure, el carismático barman de First Dates, dice adiós a la competencia por unos fuertes dolores lumbares. Se une así a la marcha de Sara Escudero, cuyo dolor en un pie provocó que tuviera que dejar la pista de baile antes de tiempo.

“Mi cuerpo ha dicho basta”, confesaba el argentino, explicando que sufría “mucho dolor en la espalda baja, en la lumbar” y que, pese a acudir al fisioterapeuta, “la cosa no mejoró”. Su marcha ha marcado uno de los momentos más emotivos de la temporada y ha dejado a su compañera, Sara Orriols, desolada.​

En su despedida, Roure quiso tener unas palabras para Orriols. “Cuando yo la encontré, ya gané”, le dijo sobre su maestra de baile. De esta manera, le rendía homenaje. “He sentido como si fuéramos dos cuerpos con un solo corazón”, confesaba.

“Hemos disfrutado cada ensayo, cada sonrisa, cada gala. Yo no quería que esto se acabara, Sara”, añadía. Por su parte, Orriols no ocultó la tristeza por la marcha de su pareja artística. “Matías está súper triste. Pero cuando suceden cosas que no puedes controlar no te queda más opción que aceptarlo”, lamentaba la bailarina.

Orriols destacaba que Roure “ha puesto su alma en cada coreografía y eso el público lo ve”.​ A pesar de ello, el argentino no lograba cautivar al jurado, estando varias semanas en la cuerda floja.

Sara Orriols y Matías Roure en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

“La gente puede decir lo que quiera. Nosotros sabemos lo que hay aquí y eso es respeto, trabajo y conexión artística”, defendía la bailarina. Orriols, por su parte, respondió a las críticas con ironía: “Los muebles que hablen, nosotros sabemos lo que hay aquí”.​

Su inesperada baja hizo que Jesús Vázquez quisiera dedicarle unas palabras. “Esto nos ha roto el corazón a todos, porque Matías ha sido puro compromiso y energía desde el primer día”, reconocía.

Manu Tenorio y María Monedero en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

“Venir aquí, sin experiencia previa en el baile, enfrentarse a un jurado tan exigente y hacerlo con esa sonrisa, eso solo lo hacen los valientes”, agregaba. El presentador comentaba también que la producción ha estado “muy agradecida con él por todo lo que ha dado al programa, delante y detrás de las cámaras”.​

Previamente a su abandono, Carlos Sobera salió a defender a su compañero en First Dates. “Ha sido valiente, ha aprendido y se ha arriesgado. Chapó por él”, declaraba al talent show. “Voy a tener que hablar con ese jurado tan duro para ponerles en su sitio”, añadía.

La séptima gala ha vivido un momento propio de la frase ‘las gallinas que entran por las que salen’. El abandono de Matías Roure dejó una entrega sin expulsiones y la repesca de Manu Tenorio, quien vuelve a la pista de baile.

Por otro lado, Sara Escudero, ya recuperada, y Bárbara Rey tendrán una nueva oportunidad para retomar el talent show en la octava gala, donde ambas vivirán una segunda repesca.