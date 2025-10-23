Iñaki Gabilondo habla sin tapujos sobre su cese de RTVE: "Estuve años sin poder acercarme a Prado del Rey"

Iñaki Gabilondo, uno de los entrevistados de esta semana en 'En Primicia'. RTVE

En Primicia contó este miércoles, 22 de octubre, con Iñaki Gabilondo. El experimentado comunicador charló con Lara Siscar para reflexionar sobre el periodismo actual, pero también para mirar atrás y recordar los momentos más destacados de su carrera.

Y, pese a tratarse de la cadena pública, en la entrevista no se omitió la destitución de Gabilondo como jefe de Informativos de Televisión Española en 1981. Fernando Castedo, director general de RTVE en aquella época, cesó al periodista, según la prensa, “por la línea de su Telediario y los dos programas dedicados al paro”.

“Cuando cae [Adolfo] Suárez y llega el nuevo Gobierno para rectificar los errores de Suárez, nosotros éramos el error a rectificar. Un día presento el Telediario y el día siguiente la noticia del Telediario era que me habían echado a mí”, recordó el entrevistado del espacio de La 2.

Así, el donostiarra ocupó el cargo apenas cinco meses, si bien al frente de los Informativos de la pública vivió acontecimientos históricos como el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. “Estuve años sin poder acercarme a Prado del Rey. Me acercaba a Prado del Rey empezaba a sudar”, reconoció Iñaki.

Tras su cese, tomó una firme decisión: “El día que terminé de ser director de Informativos de TVE dije en la SER: ‘No quiero volver a ser directivo en mi vida, nunca jamás. A partir de ahora, yo triunfo con mis éxitos y fracaso con mis fracasos”.

De hecho, puso a Siscar un símil futbolístico: “A mí no me triunfa ni me fracasa nadie más. Es como estar sentado en el banquillo como entrenador y al entrenador le triunfa el futbolista que acierta y le fracasa el futbolista que falla. Aburrido de toda esa historia, dije: ‘Se acabó”.

Gabilondo aceptó que lo suyo fue “un ciclo raro”, ya que no es habitual empezar “teniendo funciones directivas” y terminar “haciendo programas”. Dos años después, regresó a la Cadena SER, aunque no sería hasta 1986 cuando comenzaría a presentar y dirigir el espacio por el que le conocen varias generaciones de españoles: Hoy por hoy.

En noviembre de 2005, se marchó a Cuatro, la primera cadena de segunda generación de la televisión española. Lo hizo para conducir Noticias Cuatro, precisamente junto a uno de los rostros actuales de la información del ente, Silvia Intxaurrondo. Gabilondo abandonó el canal en 2010, después de la fusión de Gestevisión Telecinco y Sogecuatro.