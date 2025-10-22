Fito Cabrales responde la pregunta de su patrimonio en ‘La Revuelta’ de forma “casi espiritual”: “Me da pudor”

Fito Cabrales, líder de la banda Fito & Fitipaldis, ha acudido este martes a La Revuelta con nuevo disco debajo del brazo. El viernes sale a la venta El monte de los aullidos, un trabajo con el que recorrerán España con una gira que arranca en noviembre.

Como es habitual, durante su encuentro con David Broncano, Fito ha repasado su carrera, y en el tramo final de la charla, llegó el turno de las preguntas clásicas, esto es, dinero y relaciones íntimas. Y ahí, el cantante apuntó que en su vez anterior no tuvo que responder porque “soy una buena persona, te apiadaste de mí”. “Ya, puede ser”, le respondió el de Jaén.

“¿Tienes alguna cosa en el banco, de tener el dinero, o es de esta gente que arriesga y de pronto invierte en algo, como un depósito?”, lanzó Broncano. “No jodas, no, no”, negaba Fito. “Lo tienes todo en una cuenta corriente, todo ahí junto”, concluía el presentador.

Fito entonces aclaró que no iba a darle ningún dato numérico. Su explicación: “Soy de una generación a la que nos da vergüenza hablar en lo que se refiere al dinero. No lo voy a decir, porque me da pudor”. “Lo respeto, lo respeto”, le calmaba Broncano.

Sin embargo, Fito sí quiso sacar pecho de su patrimonio, pero no en los términos que lo han hecho otros invitados. “Mi patrimonio real. Pues 16 discos, tío”. Su explicación es que puede tener casas o coches, pero que pueden suceder cosas y dejar de tenerlas. “El patrimonio real, lo que yo siento que más valor tiene, son muchas canciones”, sentenciaba el invitado.

Fito Cabrales y David Broncano en 'La Revuelta'.

“Yo con eso y una guitarra no necesito más. Agarro mis canciones y una guitarra y no me preocupo, me gano la vida”, seguía narrando Fito. “Es una buena respuesta, porque tiene un doble sentido, tiene un sentido, digamos, casi espiritual de lo que has compartido con tanta gente”, valoraba David Broncano.

A pesar de todo, el conductor del magacín nocturno siguió preguntando por economía, tanteando Fito sobre si sabe cuánto costaría su catálogo y si alguna vez se ha planteado venderlo, algo que el cantante descartó.

“Contéstame a la otra”, pedía David Broncano, en referencia a las relaciones íntimas. “La otra es mucho más amable, porque follar está guay”, se jactaba el artista. David Broncano le recordó los puntos que vale cada práctica, pero de nuevo Fito se negó a dar una cifra de los últimos 30 días.

“¿Y por qué no es (la pregunta) en tu mejor momento?”, quiso saber el invitado, proponiendo dar otra respuesta. En ese sentido, aseguró que su mejor momento fue cuando conoció a su esposa, hace 22 años, y que entonces tenían “que abrir la ventana para ver si era de día”.