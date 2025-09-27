Adiós al boicot a Jimmy Kimmel: Nexstar y Sinclair anuncian que volverán a emitir su programa en ABC

El show de Jimmy Kimmel ha regresado completamente en la televisión estadounidense. Nexstar y Sinclair, los dos mayores grupos propietarios de estaciones locales filiales a ABC, han anunciado que retoman la emisión de su programa.

Aunque Disney Television Group, empresa propietaria de la cadena ABC, anunció el pasado 22 de septiembre que el programa de Jimmy Kimmel volvería a su franja habitual de emisión desde este pasado martes 23 de septiembre, su regreso vino con vetos por parte de ciertos grupos.

Nexstar y Sinclair, que conforman el 25% de la cobertura de estaciones locales afiliadas a la ABC, habían optado por no emitir de nuevo en sus operadores el programa, aunque éste había vuelto a la parrilla tras una semana sin verse, debido a las palabras de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk.

A pesar del veto de ambos grupos, el humorista batía récords en su vuelta a la pequeña pantalla. Su monólogo inicial ha acumulado 20 millones de visionados en su portal oficial en YouTube.

No obstante, ambas firmas han reculado y han decidido volver a emitir el formato en sus estaciones locales. Durante la primera hora de este pasado viernes 26 de septiembre, Sinclair anunciaba que el show volvería a poder verse en sus 38 estaciones de ABC.

Imagen de 'Jimmy Kimmel Live!' ABC Television

Horas más tarde, Nexstar se sumaba, volviendo a emitir Jimmy Kimmel Live! en sus 32 estaciones afiliadas de ABC desde este pasado 26 de septiembre. Con lo cual, el boicot de ambas firmas ha finalizado.

Se pone fin a esta protesta que comenzó tras los comentarios de Kimmel lanzados el pasado 15 de septiembre. Según revela Variety, Disney no ha hecho concesiones editoriales ni de contenido a Sinclair ni Nexstar para resolver este conflicto.

El fin del boicot cierra definitivamente este episodio que ha causado un gran revuelo entre la sociedad estadounidense sobre la posible coacción a la libertad de expresión. Hubo feroces críticas a ABC, a la que se le ha acusado de ceder a las presiones del Gobierno de Donald Trump.

La administración Trump había pedido llevar a Kimmel al ostracismo. En esta pasada semana, antes de su regreso, la audiencia inició una campaña contra Disney, cancelando masivamente sus cuentas en streaming de Disney+.

Varios gremios de Hollywood alzaron su voz contra esta abrupta cancelación, señalando la importancia de defender la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

“Hemos conversado con ejecutivos de The Walt Disney Company y agradecemos su enfoque constructivo para abordar nuestras inquietudes”, declaraba Nexstar en un comunicado.

“Como emisora ​​local, Nexstar mantiene su compromiso de proteger la Primera Enmienda, al tiempo que produce y transmite noticias locales y nacionales basadas en hechos y de manera imparcial. Transmitimos contenido que beneficia a las comunidades a las que servimos”, proseguía.

Al anunciar el regreso del programa, Disney explicaba que la decisión fue temporal y sólo por una semana para “evitar agravar todavía más la situación tensa que se está viviendo en un momento emotivo” para el país norteamericano.