Misterio resuelto: 'First Dates' vuelve a Cuatro tras su periplo veraniego por el access prime time de Telecinco

First Dates regresa a la que lleva siendo su casa casi una década. El programa de citas regresará a Cuatro este jueves, 11 de septiembre, a las 21:45 horas con su nueva temporada, después de dos meses emitiéndose en Telecinco.

El pasado 14 de julio, el dating show que presenta Carlos Sobera saltó a la cadena principal de Mediaset España, 'robando' a la secundaria uno de los buques insignia de su programación y emplazando en su lugar reposiciones de Viajeros Cuatro.

En el primer verano del canal sin realities o grandes estrenos, era necesaria una baza potente para las noches capaz de arrastrar audiencia a las ofertas estelares. Además, el grupo de Fuencarral quiso aprovechar la pronta cancelación de La Garita en La 1 y las reposiciones de El Hormiguero en Antena 3 para ganar terreno en el access prime time.

El experimento funcionó, con First Dates bordeando e incluso superando el doble dígito en un buen puñado de entregas. Alcanzó su cuota máxima los últimos días de agosto, con un 11,4%, por encima de la barrera del millón de espectadores.

Sin embargo, se acercaba el inicio de la nueva temporada y surgía la duda de si el formato volvería a su cadena habitual de emisión. El pasado 1 de septiembre, volvía El Hormiguero, consiguiendo su mejor estreno histórico. Y, como era de esperar, First Dates se resentía: 8,2% y 898.000 seguidores.

