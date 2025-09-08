Jorge Javier Vázquez (55 años) sorprende con su nuevo cambio físico: "Necesita tiempo para asentarse"

Las vacaciones de verano han terminado para muchos de los rostros más conocidos de la televisión y, con su regreso, llegan también cambios en los programas… y en los propios presentadores.

Algunos han compartido con sus seguidores cómo han pasado los últimos meses, pero Jorge Javier Vázquez ha ido un paso más allá: ha vuelto a El diario de Jorge con una imagen completamente renovada.

Hace unos días aparecía escondido tras unas gafas de sol, pero esta vez decidió quitarse el misterio de golpe.

Primero entró en plató con la cara cubierta por pañuelos y gafas oscuras, y ante la expectación del público, se destapó por completo para enseñar su nuevo rostro.

Lo hizo haciendo una conexión directa con El tiempo justo, cuyo primer programa se estrenó este mismo lunes 8 de septiembre, con Joaquín Prat al mando, el presentador no dudó en dar la bienvenida al de Valencia.

Conexión entre Joaquín Prat y Jorge Javier. 'El Diario de Jorge'.

Tras la charla con el nuevo presentador de las tardes, Jorge Javier sorprendió a todos: camisa rosa, melena rubio platino y un estilo que recordaba nada menos que a Giorgio Armani. Un look que no dejó indiferente a nadie.

"Segunda temporada de El diario de Jorge. Cuando empezamos hubo gente que decía "no va a llegar, no va a llegar...", y ¡aquí estamos! Segunda temporada", explicaba el de Badalona en pleno directo.

Nuevo rostro de Jorge Javier. 'El Diario de Jorge'.

Y sin ningún reparo, unos segundos después no dudó en bromear sobre su nuevo aspecto. "Sobre todo, recordad una cosa, y que se os quede grabada en el cerebro: los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse", dijo bromeando.

Durante este primer programa de la segunda temporada, cinco invitados acudieron al plató de Telecinco para contar sus historias más personales y sin saber cómo cambiarían sus vidas.

"Aunque no lo creáis, soy Jorge Javier", se presentaba nuevamente el de Badalona ante sus invitados.

Ya en abril de este año, durante la primera temporada, El diario de Jorge destacaba entre las mujeres y en mayores de 65 años, con historias que enganchaban al público y sorprendían a más de uno.