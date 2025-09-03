La pulla de Lydia Lozano a sus excompañeros de 'Sálvame' tras volver a Telecinco: "Como me pagan mucho..."

Lydia Lozano regresará a Mediaset más de dos años después del cierre de Sálvame. Tras días de rumores, la cadena confirmó este martes que será colaboradora de ¡De Viernes!, que arranca curso esta misma semana. Tardear contactó con ella minutos después de que se lanzase la promoción oficial, en la que Lydia se planta en las instalaciones de Fuencarral conduciendo un lujoso coche rojo.

Frank Blanco y Verónica Dulanto lo advertían: no solo Lozano era "el plato fuerte" del inicio de temporada del espacio nocturno, que, por cierto, no contará con Antonio Montero entre sus tertulianos. Era el momento de darle paso a Cristina Lasvignes con El diario de verano cuando Marta López conseguía contactar con la protagonista de la tarde.

Rápidamente, Dulanto ponía en altavoz la llamada desde el móvil de López y daba la enhorabuena a su compañera. "Hombre, la de la terraza de al lado de mi casa", bromeaba Lydia, que era presentada como 'la reina del chuminero' a través de un rótulo.

"¿De quién es el coche rojo?", quiso saber Frank, y Lydia no tardaba en lanzar una pulla a sus excompañeros de Ni que fuéramos Shhh, La familia de la tele y ahora No somos nadie: "Bueno, bueno, me ha costado una pasta. Como me pagan mucho... Me han hecho un contrato casi de cadena".

"Bueno, ya me darás una vuelta", comentó Blanco, sin entrar en el conflicto. "Pero, ¿es tuyo?", insistía Dulanto. "¡Por supuesto!", respondía por fin Lozano entre risas. "¡Estás guapísima, Lydia! Se te ve súper bien", se escuchaba comentar a Boris Izaguirre por detrás.

Verónica Dulanto y Frank Blanco charlan con Lydia Lozano en 'Tardear'. Mediaset España

El pasado lunes, en el estreno de No somos nadie, María Patiño afirmó que Lydia Lozano había tomado la decisión de "divorciarse para siempre" de La Osa Producciones Audiovisuales. Era Belén Esteban la que se mostraba más comprensiva con la decisión.

"Yo me alegro mucho por Lydia Lozano, que la hayan llamado y se vaya a Mediaset. Me parece muy bien lo que ha hecho. Yo creo que cuando alguien tiene una oferta, tiene que mirar por su casa y ha hecho lo correcto", aseguró la de Paracuellos.

Según Esteban, se enteró del nuevo fichaje de Mediaset por la prensa: "Yo me enteré hará como diez días, y es verdad que hará como cosa de una semana la llamé para ver cómo estaba. Pero que yo entiendo que no me lo diga. Si te vas, te deseo que vayas con ilusión. Te vamos a echar de menos".

Además, el programa de Ten adelantó que el sueldo de Lydia Lozano como colaboradora de ¡De Viernes! sería de 2.000 euros por entrega. La cifra ascendería a 4.000 euros al sumar otras posibles colaboraciones en la cadena, en formatos como El precio de... o El tiempo justo.

Sin embargo, este martes, el discurso de compresión se extendió a todos los rostros de No somos nadie, justo cuando se confirmó la noticia. "Es la confirmación de una estrella que nunca se ha apagado porque hay estrellas que nunca se apagan", aplaudió Patiño, mientras que Kiko Matamoros señaló que no era "sorpresa" y que se merecía seguir trabajando en una cadena grande.