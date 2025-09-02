La segunda temporada de 'Bailando con las estrellas' está al caer en Telecinco: "Es nuestro buque para este otoño"

Mediaset sigue apostando por el entretenimiento como su gran baza para la nueva temporada televisiva. Regresa a Telecinco Bailando con las estrellas, un formato que ha presentado este martes en el FesTVal de Vitoria. Y lo hace muy pronto, porque el sábado 13 de septiembre se estrenará en prime time.

Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, ha reconocido que "nosotros como Mediaset apostamos por el talento, apostamos por el espectáculo, apostamos por el entretenimiento, creemos que Bailando con las estrellas es nuestro buque para este otoño".

"Hacer un programa en vivo de baile, con coreografías tan complicadas y con no profesionales del baile, creo que tiene un mérito extraordinario", ha recalcado en la presentación a la que ha asistido BLUPER.

13 celebrities se convertirán en alumnos con un desafío que afrontar semana a semana y verán obligados a esforzarse para aprender los secretos de la danza: Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja.

Este casting, que abarca todas las edades, estará sometido a la puntuación de un jurado, al que se incorporan Pelayo Díaz e Inmaculada Casal, acompañando a Blanca Li, Julia Gómez y Gorka Márquez. El influencer y colaborador de televisión vuelve después de su paso como concursante en la primera edición, que se emitió en RTVE.

"Bailando con las Estrellas no es solo un programa de televisión, es un viaje. El casting es maravilloso y lo más bonito de este programa es ver cómo van evolucionando, cómo van descubriendo cosas sobre ellos mismos, porque al final el baile es eso partes de ti que igual no sabías que teníais ahí", ha explicado Pelayo.

Inmaculada Casal y Pelayo Díaz. Telecinco

Para el diseñador, lo más importante para lucirse en el concurso es "ver esa personalidad, esa emoción, esa entrega. Yo quiero ver gente que me transmita, gente que vea que se está divirtiendo, porque si nosotros nos divertimos, se van a divertir en casa".

La etiqueta del "jurado más temido" también se la ha llevado, aun sin conocer cómo van a ser sus veredictos. Sin embargo, ha confesado que su intención no puede estar más alejada de la crítica sin argumento y que con cada opinión tratará de beneficiar a los concursantes.

El formato, presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, ya ha dado inicio a los ensayos de la primera entrega. En cada gala, los aprendices de baile tendrán que exhibir sus dotes hasta en tres ocasiones.

Estarán acompañados por los maestros bailarines: David Díaz Falcón, Marta Blanco, Paula Lastra, Rubén Rodríguez y Álvaro Cuenca, que participaron en la primera temporada del programa y encabezan el plantel de expertos en danza.

También formarán parte de la nueva edición Gemma Domínguez, Edgar Sztuce, Max Stryjski, Inés Miñana, Sara Orriols, Abel Gil, María Monedero y Genís Betrian, que acompañarán a los famosos para enseñarles las coreografías e interpretarlas junto a ellos.