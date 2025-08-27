Un soltero de Granada rechaza a su cita en 'First Dates' y se lanza a la camarera Laura Boado: "Yo te quiero a ti, qué preciosa eres"

Un día más, First Dates vuelve a la carga en Telecinco. El conocido dating show nunca defrauda con las mejores citas a ciegas y los solteros más exigentes de nuestro país.

En la emisión de este miércoles, el presentador Carlos Sobera iba a conocer a uno de esos solteros de los más peculiares.

"Me llamo Paco Pepe, mi edad es un número del universo. Tengo una sintonía bestial con la gente joven. Soy un disfrutón", se presentaba el soltero de Granada.

"No me he casado nunca y he tenido parejas. Estuve a punto de casarme con una mexicana, era como la hija de la Preysler de allí. Salí en las revistas de allí, era muy famosa", explicaba.

"Me gustan pijas y las no tanto. Pero tienen que tener algo especial", explicaba sobre el tipo de mujer que buscaba en el programa.

La afortunada que iba a conocerle sería Raquel, 55 años, de Málaga. La soltera lucía un impresionante bronceado que no parecía convencer a su cita de esta noche.

"No es mi estilo, no me gusta. Me he relacionado siempre con chicas con mucho estilo y claro", no dudaba en opinar Paco Pepe sobre ella.

Paco Pepe, en 'First Dates'

"Una decepción total. Me gusta que un hombre se cuide", calificaba ella el haber conocido a Paco Pepe. De camino a la mesa del restaurante, el granadino preguntó si Laura Boado, camarera del programa, iba a ir a tomarle nota.

Acto seguido, confesaba su gusto por la joven gallega: "Me llama la atención. Es super elegante y simpatiquísima". Desde el primer momento, Paco Pepe dejaba patente su predilección por Boado.

Durante la cena, Raquel criticaba su actitud: "No era capaz de tener un tema de conversación con él. Lo he intentado, ni por un lado ni por otro. No se podía hablar, solo lo hacía de su alergia".

"Cuando una persona me dice que es soltera y sin hijos, se me activan las antenas. Algo no me cuadra a ti", opinaba la de Málaga al conocer el estado civil de su cita.

Raquel, en 'First Dates'

"Qué le iba a decir a este hombre... ¿que me lo llevaba a mi casa conmigo? Si cuando hubiera entrado me hubiese encontrado un maromo yo hubiera dicho: 'mañana, me caso'", le sentenciaba claramente Raquel.

"Lo único que puedo decirle es que llevo muy bien la soledad", añadía la soltera. "Si me hubiera gustado habría actuado de otra manera", afirmaba, tajante, Paco Pepe sobre ella. Sin duda, ninguno de los dos mostraba interés por el otro.

Antes de la decisión final, Paco Pepe pedía al equipo que quería saludar y dar dos besos a Laura Boado. "¡Qué preciosa eres, mi Laura! ¿Cuándo vas a venir a Granada?", no dudaba en decirle a la vez que se fundía en un caluroso achuchón con la camarera.

"Apunta mi teléfono", insistía el soltero. Boado le seguía el rollo y le dio un papel para que le dejara su número. "Yo si voy a Granada, te aviso", le decía la camarera del programa.

Paco Pepe y Laura Boado, en 'First Dates'

"No me importa que le de el teléfono. Yo, encantada"; decía, Raquel, espectadora de lujo del espectáculo protagonizado por Paco Pepe.

"Yo te quiero a ti. Adiós, guapa. Te espero, luego", se despedía el soltero andaluz de Laura Boado. Más allá de esto, la decisión final estaba lista para sentencia.

"Eres una persona divertida y no vamos en el mismo camino", decía Raquel. "Nada más entrar, sabía que no", afirmaba también Paco Pepe sobre ella.