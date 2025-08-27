Beatriz Rico, tajante sobre la discreción de Verónica Echegui con su cáncer: "No sé qué hacemos debatiendo"

El pasado lunes, la repentina muerte de Verónica Echegui supuso un mazazo brutal para el mundo del espectáculo en nuestro país. Se desconocía que la actriz, de tan solo 42 años, estuviese enferma, si bien horas después se confirmó que la causa había sido un cáncer fulminante.

Una enfermedad que Echegui llevó en la más estricta intimidad. De hecho, a la mayoría del sector de la interpretación les pilló por completa sorpresa. Esta decisión de la madrileña ha generado debate en redes sociales.

El periodista Pedro Vallín aplaudía a Verónica por haber "demostrado que no hay que dar pena en rueda de prensa y que existe un lindero entre la vida pública y la privada llamado pudor". "Espero que aprendamos algo de ello, porque el nudismo de la época y la afición al victimismo me parecen obscenidad sentimental".

Fue un mensaje que generó polémica y al que Beatriz Rico, tuitera asidua, respondió: "Cada uno lleva su enfermedad como puede. Bastante tienen encima". La asturiana puso como ejemplo contrario a Pau Donés, que falleció en junio de 2020, también por cáncer.

"Pau Donés, por ejemplo, lo hizo público, y ayudó a mucha gente con su testimonio. Y si la decisión de Verónica fue llevarlo con la máxima discreción, no sé qué hacemos aquí debatiendo acerca de su enfermedad", escribió la que fue concursante de Supervivientes 2025.

Cada uno lleva su enfermedad como puede. Bastante tienen encima.

Pau Donés, por ejemplo, lo hizo público, y ayudó a mucha gente con su testimonio.

Y si la decisión de Verónica fue llevarlo con la máxima discreción, no sé qué hacemos aquí debatiendo acerca de su enfermedad. https://t.co/vmAHrdpUsl — Beatriz Rico (@bearicoactriz) August 26, 2025

El debate no se ha quedado solo en redes sociales, sino que ha trascendido a los programas de televisión. Sin ir más lejos, este martes, Patricia Pardo aseguraba: "Ella pidió discreción. Es verdad que todo el mundo inevitablemente se pregunta qué ha pasado y por qué ha fallecido una chica tan joven con 42 años".

Pero la presentadora de Vamos a ver defendió que se respetase "la última voluntad" de la artista: "Si ella pidió discreción, hay que mantenerla y respetar esa discreción, porque es su última voluntad".

"Puede suscitar morbo, curiosidad e interés, pero eso pertenece a la persona que se va. Absolutamente nada más hay que decir", manifestó Pardo, antes de reiterar su pésame a la familia y amigos de Verónica Echegui.

Y es como recordó la comunicadora de Mediaset, la actriz fue despedida "del modo en el que afrontó su enfermedad, de la misma manera, en silencio, con discreción y arropada únicamente por los suyos".