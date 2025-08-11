Eduardo Casanova presenta en Suiza ‘Silencio’, su serie de vampiras: una metáfora sobre el VIH en clave de comedia

El director y guionista español Eduardo Casanova ha presentado en el Festival de Locarno (Suiza) Silencio, su primera miniserie con la que irrumpe en la comedia y presenta, por primera vez, personajes ‘queer’. A través del mito de los vampiros, desarrolla una metáfora que habla del estigma y el silencio a través de dos pandemias: la lejana peste negra y la del sida.

Esa es la premisa de la primera obra en la que el director, guionista y actor español habla directamente del colectivo LGTBIQ+, y, más concretamente, de las mujeres con VIH. “Son las personas más invisibilizadas en esta pandemia del VIH, que a día de hoy sigue en crecimiento”, explicó Casanova en una entrevista con EFE desde Locarno.

La miniserie llegará en octubre al festival de Sitges, en la provincia de Barcelona, busca “romper el silencio de las personas seropositivas”, aseveró el cineasta sobre una obra en la que se adentra en el género de la comedia. Y es que, en ese sentido, cree que “la mejor forma de hacer llegar los mensajes ahora mismo es la comedia”: “Estoy muy a favor de la comedia. Me apetece mucho reírme”.

Silencio, en la que trabajan, entre otras actrices, Leticia Dolera, María León, Lucía Díez y Mariola Fuentes, se presenta como una tragicomedia fantástica. A lo largo de los siglos, narra la historia de unas hermanas vampiras que, allá por el siglo XIV, hablan en lenguaje inclusivo y toman lorazepam para poder dormir (bocabajo).

Todo enllo en una angustiosa época en la que escasea la comida, ya que la mayoría de la sangre humana está contaminada debido a la peste negra. Con este largometraje, Casanova mira a “esa etapa del cine de terror de los 70 y de los 80”, aunque también “roza por momentos el cine quinqui de Eloy de la Iglesia” y, a ratos, presenta también una “imagen más sucia, más cercana al documental”.

Fotograma de ‘Silencio’.

Junto a Óscar del Monte, artista de maquillaje de efectos visuales que le acompaña desde Pieles, Casanova ha podido saciar una “necesidad muy grande” de “reinventar” la figura de la vampira. “Sí que tenemos, creo, muy trillada la figura del hombre vampiro en el cine de terror y en el cine en general, pero el de la vampira, no”, argumentó el cineasta. Así , buscaba unas vampiras “icónicas” y “reconocibles”.

Del Monte lo logró creando unas prótesis faciales de rasgos angulosos y muy marcados, con orejas puntiagudas, casi élficas. Unas vampiras un tanto alopécicas que, en vez de los clásicos colmillos, se valen de unos incisivos picudos y afilados para beber la sangre de sus víctimas.

Silencio está producida por Gamera Studios y coproducida por Antonio Abeledo S.L. y Apoyo Positivo, una oenegé que defiende los derechos de las personas afectadas por el VIH y que está detrás de la web serie Indetectables.