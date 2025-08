Silvia Jato vuelve a ‘Pasapalabra’ 25 años después de su estreno, ahora como invitada: así ha sido su regreso a Antena 3

Hace unos días, Antena 3 recordaba en sus redes sociales que Pasapalabra cumplía años en la televisión de nuestro país. Un cuarto de siglo, ni más, ni menos. “El 24 de julio del año 2000 se estrenó Pasapalabra en Antena 3. Hace 25 años que nacía un concurso que ha marcado la historia de la televisión y que a día de hoy sigue arrasando cada tarde en Antena 3, siendo uno de los programas más vistos de la tele y liderando de forma absoluta siempre”, posteaban.

“Silvia Jato fue la primera presentadora de este formato, que a día de hoy presenta Roberto Leal en Atresmedia. ¡Muchas felicidades a todos los que han formado parte de este programa a lo largo de estos 25 años!”, finalizaba el escrito.

Lo que entonces pocos podían imaginar es que Silvia Jato iba a regresar a Pasapalabra una semana más tarde. Y es que, desde esta tarde, se suma al equipo de invitados para ayudar a Rosa Rodríguez y Manu Pascual en las diferentes pruebas.

En su presentación, Roberto Leal no ha podido pasar por alto este aniversario. "Lo comentábamos ahí fuera. 25 años, es una pasada. Y seguís haciéndolo de maravilla, que eso para mí es un lujazo", reconocía la comunicadora al actual conductor del espacio.

Silvia no está sola en esta aventura. Con ella se suma el actor Javier Collado, el periodista Juan Ramón Lucas y la modelo Sandra Ibarra. Para ninguno será un problema especial poner a prueba sus conocimientos y su rapidez en las diferentes pruebas del formato, pues ya han acudido como invitados en otras ocasiones.

. @Silviajato está hoy con nosotros para celebrar que hace poquito cumplimos 25 años en #Pasapalabra. Gracias por venir ¡REINA! 🙌🙌



Nos vemos esta tarde a las 20:00 en @antena3com pic.twitter.com/Q2n7yJYq1U — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 1, 2025

Hay que destacar que en el año 2021 Silvia Jato ya estuvo en Pasapalabra como invitada. El 28 de febrero de ese año, que caía en domingo, se emitió una entrega especial que, precisamente, celebraba los 20 años del programa en España.

Es más, junto a Silvia Jato estuvo Jaime Cantizano también de invitado. Jaime fue el presentador que tomó el testigo de Silvia en la última etapa de Pasapalabra en Antena 3, hasta que la cadena recuperó el formato y volvió a emitirlo en mayo de 2020.

Cabe recordar que Silvia Jato fue la primera presentadora del concurso en su estreno en España en el año 2000, y solo se ausentó un par de meses tras ser madre entre noviembre de 2001 y enero de 2002. Entonces fue Constantino Romero su sustituto. En 2006, Silvia abandonó Antena 3 y se fue a Telecinco, para tomar los mandos de ¡Allá tú!, tras la salida de Jesús Vázquez.

Entonces fue Jaime Cantizano quien tomó las riendas del formato y, a pesar de que estuvo al frente del mismo durante un corto período de tiempo, escasos tres meses puede presumir de haber entregado el bote más alto de la historia de Pasapalabra en este país: 2.190.000 euros que se llevó Eduardo de Benito.

Silvia Jato, en su etapa de presentadora de 'Pasapalabra'.

En 2019, Telecinco perdió una batalla judicial por los derechos de Pasapalabra, y Antena 3 se hizo con ellos. Antes de que Roberto Leal se anunciase como su presentador, hubo rumores de que Silvia Jato podría volver a presentar el formato.

En diciembre de ese año, la presentadora gallega visitó el programa de RTVE A partir de hoy. Y Máximo Huerta, su conductor, le preguntó: “Silvia Jato ¿puedo preguntarte una cosa?”. “A ver cuéntamelo todo… Bueno todo no, todo no, todo no”, respondió ella. “Tú estás en Televisión Española…”, prosiguió el también escritor, y ella confirmó: “Totalmente”. “Pero eso no significa que… Con la 'A' A partir de hoy...”, añadió Huerta, en una obvia referencia a Pasapalabra. Y varios colaboradores salieron en ayuda de Silvia, pidiendo a Máximo que “no la pusiera un aprieto”.

Su último proyecto en la pequeña pantalla fue en Telemadrid. Allí condujo el programa musical Lalala, donde se rendía homenaje a la música española a través de entrevistas, actuaciones en directo y anécdotas.