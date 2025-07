Alba Carrillo, contundente sobre la actitud de Isabel Pantoja con el nuevo hijo de Isa P: "Esperaba algo más de ella"

Isa Pantoja está pasando por un momento agridulce. Hace más de un mes, la joven dio a luz a su segundo hijo, Cairo. Aunque la colaboradora compartía que había tenido un embarazo bueno, el posparto se le ha complicado, al llegar a vivir episodios de tristeza.

Esta noticia se ha comentado en D Corazón, a raíz de las declaraciones de la estudiante de Derecho a la revista Lecturas, donde revelaba que el primer mes del pequeño se le está haciendo muy cuesta arriba a nivel psicológico.

Pantoja hablaba abiertamente de su bajón posparto, visibilizando una realidad habitual y de la que se habla poco. “Ahora estoy mejor porque voy a la psicóloga, tengo mis momentos de bajón, pero por lo menos estoy intentando disfrutar del presente”, expresaba.

“La psicóloga me dijo que tenía que llorar y desahogarme”, agregaba. En este duro trance, está teniendo el apoyo de su marido. “Si yo pienso: ¡qué sola estoy por mi familia! ¡Entonces me muero! Obviamente no lo puedo ignorar. Por mucho que diga que no me afecta en algo, sí lo hará. Pero no quiero permitirme pensar en esto”, proseguía.

En dicha entrevista, Isa revelaba que estaba muy mentalizada de la ausencia de su progenitora en todo este proceso. “Estaba muy concienciada de que mi madre no iba a dar ninguna señal cuando naciera mi hijo”, confesaba.

Alba Carrillo en 'D Corazón'.

En estos duros momentos, su máximo apoyo familiar está siendo Anabel Pantoja. La influencer ha visitado a su prima, tal y como lo ha mostrado en redes. Una vez más, las dos han mostrado su unión y el cariño que se profesan.

El debate surgía en D Corazón. Más allá de alabar cómo Isa y Anabel siguen más que unidas y cómo la creadora de contenidos es uno de sus apoyos en este duro momento, sí que criticaron la actitud de la tonadillera.

Alberto Guzmán y Alba Carrillo en 'D Corazón'.

Alba Carrillo, quien ha hablado con Isa por WhatsApp, no dudaba en comentar cómo su amiga mantenía la esperanza de que hubiera algún tipo de mensaje por parte de su madre, cosa que no ha sucedido.

“Creo que siempre tienes la esperanza. Sí, ella ha hecho un trabajo enorme y, harta de que le escupieran en la cara, ha tomado conciencia. Pero sí que tenía la expectativa de que, tras ponerse de parto, su madre se preocupase por su estado de salud y de su hijo. No ha llegado y, aunque lo ha trabajado psicológicamente, sigue siendo duro”, explicaba la comunicadora.

Javier de Hoyos y Alba Carrillo en 'D Corazón'.

Valeria Vegas señaló que lo que está padeciendo Isa es una “depresión posparto”. Alberto Guzmán intentó defender a la tonadillera, recordando que tanto Isa como Asraf Beno buscaron aislarse. “Pero le hubiera podido enviar un mensaje, aunque sea”, matizaba la modelo.

Carrillo terminaba su intervención señalando que ella misma pensaba que la tonadillera iba a ceder y le iba a enviar un mensaje a su hija. “Os digo la verdad. Será tan ilusa como Isa, pero esperaba que hiciera algo más, que se preocupara por su hija y por su nieto”, manifestaba.