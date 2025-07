Isabel Rábago arremete contra la hermana de Michu: "Viene en plan de guerra, tiene poderes que no le corresponden"

La muerte de Michu, ex pareja de José Fernando Ortega Cano, tras un fallo cardíaco, ha dejado a su entorno devastado. Sin embargo, la polémica no ha tardado en estallar.

Desde Espejo Público, se ha señalado que la familia de la gaditana estaría dispuesta a iniciar un conflicto directo con los Ortega Cano por la custodia de la pequeña Rocío, hija de Michu y José Fernando.

Según se compartía en el programa, Michu habría manifestado en vida su deseo de que su hija quedara al cuidado del hijo de Rocío Jurado y su familia. No obstante, tanto su madre, Inma Gamaza, como su hermana Tamara, han dejado clara su postura: la niña se quedará con la familia materna.

"A mí llamarme, no me han llamado. Yo no voy a hacerlo, son ellos los que se tienen que preocupar porque somos adultos. No voy a estar mendigándoles a ellos", decía Tamara, la hermana de Michu.

Mientras tanto, Gloria Camila, tía de la menor, ofrecía una visión distinta: "A mi hermano lo que le importa es el bienestar de su hija. Lo que sea mejor para la niña".

Desde el plató de Antena 3, Gema López analizaba la situación con contundencia: "Me parece que la familia de Michu se está autootorgando un derecho sobre la niña que ni siquiera está decidido. Es la impresión que me da".

Pero la intervención más crítica llegó de parte de Isabel Rábago, quien no dudó en cargar duramente contra la actitud de la familia materna: "Se está otorgando poderes que no le corresponden, ni que están decididos ni que dependen de ella".

La colaboradora recordó además que, aunque José Fernando no puede ejercer la tutela de su hija, sigue teniendo un papel legal clave: "Tiene la patria potestad y la capacidad de decidir".

Y fue más allá al referirse directamente a Tamara: "La hermana viene en plan de guerra hasta el punto que ya ha manifestado que no es su madre la que se va a quedar con su sobrina, sino que va a ser ella. Además, va a ejercer y decidir sobre el futuro de esa niña hasta aspectos como la educación, formación y absolutamente todo".

"La niña está siendo atendida, tiene una vida absolutamente estructurada, pero es la Fiscalía la que va a empezar a instar a la familia en beneficio de la menor escuchando al padre", concluyó Isabel Rábago ante las cámaras de Antena 3.