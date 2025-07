Rafa Castaño: “Sin los servicios públicos, yo no estaría aquí. Siempre defenderé contribuir cuando toca”

Agárrate al sillón se estrena este domingo, a las 23:00 horas, tras el final del Mundial del Clubes. Tendrá a Eugeni Alemany como presentador y a Rafa Castaño como primer campeón a batir. Ocupará el sillón rojo a lo largo de cada entrega, observando a los demás concursantes e intentando encontrar sus debilidades.

A partir de este lunes, el concurso ocupará el horario de Reacción en cadena. Seis participantes “pugnarán” en diferentes fases por convertirse en el rival que compita contra el gran ganador del concurso en el duelo final. Sin embargo, puede que, aunque consiga derrotarlo, no le arrebate su puesto.

El sevillano contará con ventajas exclusivas para mantener su privilegiada posición y acumular premios en metálico.“Cuando estás en el sitio del campeón cuando empieza el programa, se nota que apuestan por ti, y tienes o quieres hacer un buen papel. Intento hacer un equilibrio entre estrategia, calma y concentración”, explica a BLUPER el ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra.

¿Pensaste mucho en aceptar la propuesta de Agárrate al sillón?

Es verdad que durante un par de añitos he estado diciendo que no a entrar a otros concursos. Principalmente porque yo tenía claro que la exposición mediática no es el centro de mi vida.

Han tenido la fortuna de llamarme en el momento adecuado y me parece un concurso muy chulo. Es de cultura general y a mí me gusta ir a los programas que me gusta ver como espectador. Es verdad que he pagado un poco la novatada, porque yo pensaba que al ser sobre cultura general, en principio, se me podía dar bien, pero la prueba final es terrorífica. Terrorífica desde el minuto uno.

"Pasapalabra' era como unas oposiciones, sabes que te van a preguntar cosas que si no estudias no las sabes"

¿El nivel de dificultad de este programa es diferente al de Pasapalabra?

Es muy distinto. No se puede ni comparar porque al final Pasapalabra era un programa que era como unas oposiciones, sabes que te van a preguntar cosas que si no estudias no las sabes. Es un diccionario y hay que estudiar.

En este caso es más como Saber y ganar, por ejemplo. Esto es cultura general, es verdad que el nivel de las preguntas, sobre todo en la primera fase, es más bajo porque es para que los oponentes se suelten un poco, pero en la prueba final hay un poco de todo, que es lo que la hace interesante.

Rafa Castaño, primer contrincante de 'Agárrate al sillón'. Telecinco

¿En qué invertiste el dinero de Pasapalabra?

Me ha venido bien para tomarme unos años sabáticos y no estar preocupado por el dinero. He hecho cursos de Inteligencia Artificial y me he dedicado a estudiar y a formarme, no he tenido grandes gastos, realmente lo he invertido un poco diversificado.

En Madrid con un bote no te da para comprarte una casa, pero me he podido permitir un alquiler un poquito más alto. Ha sido una suerte porque viviendo en Madrid es complicado.

"Últimamente se vive como si la sociedad no existiera y como si fuera 'El juego del calamar"

¿Te molestó la retención de Hacienda sobre el premio?

Yo ya sabía que mi premio no era el oficial, sino que era el neto. Siempre lo digo, yo sin los servicios públicos no estaría aquí.

A mí me han ayudado en Educación, en Sanidad. Entonces, siempre lanzo el mensaje de que yo vivo muy bien y creo que hay que contribuir. Nos viene bien a todos y creo que últimamente se vive como si la sociedad no existiera y como si fuera un poco El juego del calamar. Creo que el mensaje tiene que ser distinto y yo siempre seré alguien que defienda el contribuir cuando toca.

Rafa Castaño gana el bote de 'Pasapalabra'. Antena 3

¿Has hablado con Roberto Leal a raíz de anunciar tu regreso a la televisión?

Roberto me escribió el día que grabamos el primer programa o el ensayo que se hizo al principio para hacernos con las pruebas. Me dijo que me deseaba mucha suerte y yo también le mando un abrazo porque, al final, hay buen rollo.

Cuando me pregunten por Pasapalabra siempre diré que son un grandísimo equipo. Les tengo mucho cariño a todos y les deseo también suerte. Al final ellos viven de esto, y el equipo de Bulldog y de Mediaset también quiere vivir de esto. Espero que nos vaya bien a todos.

Mediaset fue a buscarte a ti, eres un reclamo para el programa.

Sí, es curioso porque yo creo que con los concursos también se está pasando un poco como con el deporte. Antes, el deporte lo jugaba gente que era amateur.

Y creo que a mí me ha tocado vivir en una época en la que los concursos han pasado a una cierta profesionalización, no en el sentido de que tú tengas un contrato con una cadena como los presentadores, pero sí en ese sentido de que ya tienes un bagaje, ya saben que tú lo has hecho bien.

"En la televisión hay mucho ego. Si le preguntas a la gente en general, te dirán que intento ser lo más amable y hacerlo lo más fácil posible"

¿Pides alguna exigencia por contrato con este nuevo rol?

No, en ese sentido soy bastante fácil. Es verdad que lo único que yo pediría es que, al final cuando a ti te piden te miran como estrella, muchas veces te quieren tratar como estrella en el sentido de que te quieren dar mucha presencia en la cadena. Yo suelo dejar claro que yo no voy de estrella y que a mí eso de ir de plató en plató no es lo mío.

Sé que la cadena tiene una serie de exigencias y que, evidentemente, cuanto más te mueven, más promocionas, pero es lo único que pido. En la tele hay mucho ego. Si le preguntas a la gente en general, creo que te dirán que intento ser lo más amable y hacerlo lo más fácil posible, sobre todo con el equipo que trabaja contigo día a día, que tiene que lidiar con muchas cosas.

Rafa Castaño y Eugeni Alemany en 'Agárrate al sillón'. Telecinco

¿Crees que las mujeres pueden tener menos tiempo para prepararse un concurso?

Hablando con otras concursantes, este tema ha salido porque normalmente en concursos suelen triunfar más hombres. Las mujeres lo que me decían era que muchas veces la mujer culturalmente tiene una conciencia de sí misma más fuerte y de su presencia y de la mirada de los demás, y eso hace que se pongan un punto extra de nerviosas.

Es un tema que pasa con todo, con la vestimenta, el maquillaje, las redes… Afortunadamente eso está cambiando, pero aun así todavía hay mucha parte de presión y de mirada del otro y yo creo que eso influye mucho. También, culturalmente quizás los hombres han sido más competitivos.