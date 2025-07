Paula Vázquez, la apuesta de TVE para presentar el programa de aventuras 'Race Across The World' a partir de este otoño

Paula Vázquez, presentadora de 'Race Across The World'. RTVE

Paula Vázquez será la presentadora de Race Across the World en Televisión Española, un programa al estilo Pekín Express, en el que los concursantes deberán competir para llegar a un destino final enfrentándose a las adversidades del camino.

Seis parejas viajarán por América Latina contando con un presupuesto limitado y sin la ayuda de dispositivos móviles ni el transporte mediante avión. Los equipos estarán formados por una persona conocida y un acompañante de su plena confianza, ya que el viaje se dividirá en diferentes fases.

El trayecto hasta el punto de encuentro contará con varios tramos, tal y como avanza El País y ha podido confirmar BLUPER. En cada capítulo, los participantes tendrán que firmar su llegada en un libro de viajes, registrando todos sus movimientos. Será un dato decisivo en el concurso, puesto que determinará el orden de la salida en la siguiente etapa. Eso sí, el programa respetará la diferencia horaria entre los equipos.

Los concursantes se verán obligados a tomar decisiones estratégicas para lograr alcanzar la meta en el primer puesto. Aunque no podrán hacer uso de un avión, contarán con la posibilidad de transportarse mediante tierra o mar con un presupuesto limitado, similar al precio que podría suponer un billete de avión desde el inicio hasta el final del recorrido.

Además, si el dinero con el que cuentan no es suficiente para llegar a la próxima fase o se han quedado sin fondos, la pareja podrá trabajar para aumentar sus reservas. También tendrán que sopesar dónde dormir y cómo administrarse económicamente.

Producido por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), en Race Across the World celebrities del mundo de la cultura, el deporte o la televisión y un acompañante de su confianza, deben recorrer una ruta extensa a través de América Latina.

Éxito mundial

Race Across The World fue premiado con un BAFTA en 2020 como Best Reality and Constructed Factual. Y es que este formato acumula cinco temporadas de éxito rotundo en la televisión pública británica.

En la BBC, el programa cuenta con su versión celebrity, que estrenará en 2025 la segunda temporada. Creado por Studio Lambert y distribuido por All3Media International, se ha adaptado en varios territorios, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia.También se prevé una versión en Alemania para la ZDF, y otra en Noruega para Discovery.

A partir de este otoño, RTVE se unirá a esta lista con Paula Vázquez a la cabeza. Un nuevo reto para la próxima temporada en la programación de La 1.