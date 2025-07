Sonsoles Ónega, muy afectada al escuchar el testimonio de la madre de Michu tras su muerte: "Es una mujer destrozada"

La repentina muerte de Michu, quien fue pareja de José Fernando Ortega y madre de su hija Rocío, ha causado conmoción en el mundo de la televisión. Desde que se dio a conocer, varios programas se han pronunciado al respecto, siendo Y ahora Sonsoles uno de ellos.

De esta forma, Inma, madre de Michu, realizó una conexión en directo con el magacín, presentado por la periodista Sonsoles Ónega. La mujer, muy afectada, se rompió al hablar con la periodista. "Todavía no me lo creo. Aún no me han dejado ver a mi hija", confesaba ante el teléfono.

Ónega, al escuchar tal declaración, se mostró visiblemente afectada. "Le quiero dar mi más sentido pésame. Quiero acompañarle en el sentimiento. No sé si hay consuelo para una madre que pierde a una hija tan joven", expresó. Y añadió: "Es una mujer destrozada, está en shock".

María Rodríguez Gamaza, popularmente conocida como Michu, perdió la vida a los 33 años. Desde su nacimiento, Michu arrastraba problemas del corazón que le impedía hacer sus actividades con normalidad.

En 2018 decide pasar por quirófano para someterse a una operación mejorar su calidad de vida, una intervención que acaba en éxito. Sin embargo, a través de sus redes sociales, confirmó que no se trataba de una solución, ya que tiempo después se planteó un trasplante de corazón.

Ónega y Vanessa Marín. 'Y ahora Sonsoles'.

Debido a su problema en el corazón, Michu tenía una discapacidad del 38%, ya que tenía ciertas limitaciones físicas. Ahora, tras su muerte, se le practicará una autopsia a los restos de la gaditana para conocer la verdadera causa del fallecimiento.

Una trágica noticia que conmocionó a todos, especialmente a la familia Ortega Cano. Rocío, la pequeña de ocho años que surgió del amor con José Fernando, se encontraba con su madre en su domicilio cuando perdió la vida.

"Es una pena. Era una chica muy joven. Gloria Camila y José Fernando están muy afectados. Yo no la encontraba así como para que le haya pasado esto", confesaba hace unas horas José Ortega Cano.

"Los últimos meses estaba muy bien. Su relación con la familia Ortega Cano había mejorado mucho. Era una gran madre que siempre ha luchado por su hija", puntualizó entonces Vanessa Marín, amiga de Michu.

Isabel Rábago aportó un dato más: "Gloria Camila ha sido la encargada de darle la noticia a la familia", dijo. En cuanto a la custodia de la niña, la tertuliana fue tajante: "José Fernando se encuentra en un régimen de semilibertad. Ahora mismo no puede ejercer la tutela sobre la niña", arrojó.

"Le he preguntado a José qué va a pasar con la niña y me ha dicho que 'todo con templanza'", añadió inmediatamente Ana Obregón a la conversación.