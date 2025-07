Mario Vaquerizo no se contiene y apunta a Miguel Bosé: "Deja con la boca abierta a la gente que tiene sentido común"

Miguel Bosé ha vuelto a pisar un escenario madrileño tras ocho años de ausencia. El esperado reencuentro con su público tuvo lugar este martes en el Movistar Arena, donde más de 12.500 personas se dieron cita para verle de nuevo en acción.

"¡Buenas noches, Madrid! ¡Mi casa, mi corazón, el suelo de mis raíces! Reconozco que pensé en algún momento que tal vez no iba a volver, pero aquí estoy", expresaba el panameño minutos antes de comenzar el espectáculo.

Su actuación ha recibido elogios y críticas muy equilibradas, Mario Vaquerizo ha querido dar su opinión sobre el concierto ante los micrófonos de Europa Press.

"Hace una gira que se llama Tour Importante que ha arrasado en México y se inauguró el 28 de junio en Murcia, que arrasó. Ahora nos toca a nosotros. Yo voy a ser groupie de Miguel", expresaba Vaquerizo al medio de comunicación.

Sin embargo, no todo ha sido música en esta reaparición. Hace unas semanas, Bosé concedió una entrevista a Esquire en la que hizo declaraciones muy controvertidas. "Yo no he sido entrenado para la quiebra sentimental, he sido entrenado para trabajar. Esta falsa pandemia, en la cual muchos fuimos esclavizados, encerrados o ridiculizados…", afirmó, generando una nueva oleada de reacciones.

Estas palabras no pasaron desapercibidas en el concierto ni en el entorno mediático. La reportera de Europa Press preguntó directamente a Alaska y Vaquerizo por las opiniones del cantante. Alaska defendió su derecho a expresarse.

"Aquí lo decimos siempre: el artista es artista porque es artista y las personas pueden tener la opinión de lo que quieran sobre cualquier cosa. Punto. ¿Somos libres o no lo somos?", puntualizó Alaska.

Mientras que Mario Vaquerizo, más contundente, respondió: "A mí siempre me ha dejado con la boca abierta, que es lo que hace Miguel Bosé, dejar con la boca abierta a toda la gente que tiene sentido común", dijo sin ningún tapujo.

Este no es el primer comentario que surge en torno a las opiniones del cantante. Hace unas semanas, Gema López se sumó a la lista al reaccionar ante la postura de Bosé con respecto a ciertos temas: "Te gustará como artista, pero son peligrosísimos los mensajes que manda", sentenció la copresentadora.