María del Monte no se calla ante su imitación de Bertín Osborne en 'Tu cara me suena': “La mujer más fea que he visto”

El próximo viernes, Tu cara me suena 12 celebra su semifinal. Una gala decisiva que definirá qué cuatro concursantes se unirán a Melani García para competir en la gran final en directo, prevista para el 11 de julio y que se emitirá en directo.

Bertín Osborne se jugará el pase a la final con una imitación muy complicada: emulará a María del Monte, gran amiga suya, y en lo que supone su primer y único cambio de género en todo el concurso. Además, cantará con la sevillana al lado, pues cayó en la casilla de Original y copia.

El programa ya está disponible en atresplayer, y desde Y ahora, Sonsoles cebaron algunas imágenes del mismo. Y María del Monte, colaboradora del programa, compartió algunas impresiones de cómo vivió ese momento.

“No puedo decir mucho”, afirmaba la cantante, que no sabía cuánto podría desvelar del show conjunto. “Cuando lo vi en lo que se supone, presuntamente, que iba vestido de mí, y veo al hombre o la mujer más fea y más horrorosa que he visto en mi vida”, comenzó a relatar.

“Iba vestido de nada. Miro para arriba y digo: eres la giralda vestida de gitana, pero muy feo. No sé si me gusta o me da susto”, reconocía la intérprete, que cantó junto a Bertín su conocido tema Cántame.

Bertín Osborne imitará a María del Monte en 'Tu cara me suena'.

Bertín ya había experimentado importantes caracterizaciones en el programa, pero nunca había sido una mujer. Y por eso “se tiraba todo el rato mirándose el pechito, se gustaba”. Finalmente, el programa de Antena 3 puso un fragmento de la actuación, pero sin audio.

“Yo no podía ni cantar”, reconocía María, ante la presencia de un Bertín que en lugar de tacones “llevaba unas botas como si estuviese imitando a Coyote Dax”. Los compañeros de Y ahora, Sonsoles bromeaban preguntando que cuál de las dos del vídeo era la auténtica María del Monte. “Yo soy la más mona”, puntualizaba la artista.

Así, María terminó por definir la actuación junto a Osborne como “el peor momento que he pasado en mi vida” por “tener que cantar mirando eso. No podía”.

El pasado viernes fue cuando el pulsador decidió que Bertín imitase a María. “Ha sido sorpresa absoluta. Digo: me voy a escapar este año, y no me voy a poner las faldas y la peineta. Pues coño, me tocó”, dijo al saber el reto al que se enfrentaba.

Y, de paso, calló bocas, porque había rumores que apuntaban que, por contrato, el jerezano pedía no cambiar de género. “Aprovecho para todos esos que decían que yo tenía en el contrato que no podía cantar como una mujer. Pues voy a cantar yo con una, y voy a cantar con la bata de cola y todo”, sentenció.