Alessandro Lequio, muy crítico contra Alejandra Rubio: "Blanquear la violencia desde las redes es una falta de respeto"

La polémica sigue candente en el entorno de Alejandra Rubio. El desencadenante ha sido un vídeo compartido en redes sociales desde el exterior de la cárcel de Turín, donde se encuentran los hermanos de su pareja, Carlo Costanzia.

Ahora, Carlo Costanzia padre ha salido en defensa de su hijo encarcelado: "Se equivocó al querer hacer justicia por su cuenta. Nadie justifica lo que hizo, hay que asumir las consecuencias".

"Se luchará porque la pena sea justa y se base en la verdad de los hechos", explicaba también. Además, defendió a Alejandra: "Le doy las gracias. Quiso expresar su cercanía al hermano de su compañero y padre de su hijo".

Sobre este asunto, no dudaron en expresarse en el magacín vespertino de Telecinco, Vamos a ver. "Le compro todo menos lo de que 'mi hijo quiso hacer justicia agrediendo a un delincuente'", apuntaba Joaquín Prat.

"La argumentación que dio aquí Alejandra no era de apoyo. Era de demostrar su disconformidad con una sentencia. Creo que se equivocan y echan más leña al fuego cuando todo estaba más calmado", comentaba el periodista Antonio Rossi.

"Es innecesario avivar una polémica donde Alejandra lo ha pasado mal", añadía Adriana Dorronsoro sobre el tema. "Cuando venga Alejandra explicará cosas que no ha dicho a raíz del comunicado que hizo. A lo mejor dice que cometió un error", afirmaba Kike Calleja.

"Creo que es una cuestión de actitud", señalaba, por su parte, el presentador Joaquín Prat. "Este señor no está protegiendo a Alejandra Rubio y la está poniendo más a los pies de los caballos. Es su familia pero que no meta a Alejandra", criticaba Alexia Rivas a Carlo Costanzia padre.

Posteriormente, Joaquín Prat quiso volver a incidir en el asunto: "Alejandra se mete porque quiere. Es legítimo que tú quieras estar en la prisión de Turín celebrando el cumpleaños de tu cuñado. Está encantada de cargar esta mochila".

"Dentro de un tiempo, se dará cuenta que cargó con una mochila que no le pertenecía. Opino que se puede arrepentir", arrojaba Alexia Rivas. "Hizo suyo el argumento de que la víctima no era tan buena persona. No entiendo cómo no piensan dos veces las cosas", añadía Rossi.

Acto seguido, el siempre polémico Alessandro Lequio quiso dar su particular punto de vista: "Alejandra no para de decir que la sentencia es injusta pero que yo sepa no ha dado ninguna justificación jurídica que apoye su acusación".

"Vosotros decís que no es nada grave lo de repartir besos frente a una cárcel. Pues mira, repartir besos a unos condenados por intento de homicidio no es amor, es obscenidad moral. No es su familia, es su familia política", explicaba, muy crítico, Lequio.

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"Blanquear la violencia desde las redes sociales es una falta de respeto a la víctima, hay un tío con una pierna que no existe, y a la justicia. Hablamos las cosas claramente, esto no es ninguna tontería. Este señor casi pierde la vida", argumentaba el italiano.

"Aquí estamos frivolizando con besitos frente a una cárcel. Que no, que no. Que sepa a lo que se enfrenta cuando haces estas cosas", finalizaba su rotundo mensaje el colaborador,