Tamara Falcó, rotunda contra el PSOE: “El partido de Sánchez es simplemente una mafia con un montón de gente imputada”

El Hormiguero ha celebrado su última tertulia de actualidad de los jueves, pues Pablo Motos ya ha avanzado que la temporada se cerrará el próximo martes con la visita de Carmen Machi. Y uno de los asuntos que ha tratado con María Dabán, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca es la entrevista que Felipe González ha dado en Onda Cero.

Allí, el que fuese presidente del Gobierno (y que visitó el programa hace unas semanas) ha señalado la ley de amnistía como “un acto de corrupción política”. Y además ha amenazado con no votar al PSOE si no hay un cambio: “Conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto”, aseguraba.

En este asunto, Tamara Falcó, que en ocasiones casi no participa en las tertulias, ha decidido mojarse. “Al final hemos visto a un PSOE, que me da pena llamarlo PSOE. Porque como ha dicho Juan, es que no es el PSOE. El PSOE era un partido admirable, y tanto si eres del PP como si eres del PSOE, por lo menos se respetaban una serie de normas”, introducía la marquesa.

Y continuó: “Y ahora mismo lo que vemos con el partido de Sánchez, es simplemente una mafia, una mafia donde hay un montón de gente imputada. Donde no se respetan ni las reglas del juego, ni siquiera las reglas de lo que es moral”. “Pero es que tú lo has dicho, igual se debería llamar el partido de Sánchez”, apostillaba Nuria Roca.

María Dabán tomó entonces la palabra para recordar que Felipe González suele decir que el que ha cambiado no es él, sino el partido, “el partido de Sánchez”. “La amnistía no iba en ningún programa electoral. Sánchez dijo hasta seis veces que la amnistía no era constitucional y ahora resulta que han cambiado las tornas completamente. ¿Por qué? Porque querían los siete votos de Junts”, añadía.

Tamara Falcó y María Dabán en 'El Hormiguero'.

Juan del Val, por su parte, apuntó sobre la amnistía “que te quiten el dinero es una cosa que es verdaderamente grave, pero la dignidad como país, la humillación a la que nos sometemos, aceptando esto, es infinitamente más grave”.

Ahí, de nuevo, Tamara Falcó tuvo a bien opinar. “Es al final utilizar el nombre de un partido para tus propios fines, es decir, es completamente distinto lo que hacía Felipe González. Eran tecnócratas, luchaban por su país, pero es que lo que están es intentando dejarnos, pues eso, sin dinero”.

Juan del Val añadió que tanto “el gobierno de Felipe González como el de Aznar, como el de Rajoy, porque el del PP, han estado plagados de casos de corrupción, exactamente igual que este gobierno”. “Más puntuales”, le apostilló entonces Tamara.