Pablo Motos propone realizar una serie de televisión sobre el caso Koldo: “Estoy por escribirla yo”

Tras la entrevista a Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, El Hormiguero ofreció una nueva tertulia de actualidad, centrada en la política. Y, como cada martes, Pablo Motos dio la bienvenida a María Dabán, Rosa Belmonte, Rubén Amón y Juan del Val.

En un momento dado, Rosa Belmonte explicó que esa tarde ella se había enterado de que una conocida revista iba a sacar una información relacionada con Ábalos, y que le vincula al mundo del corazón. “¿Os acordáis de Váleri?”, preguntó, detallando de manera innecesaria que es “la scort trans no operada que salía con Escassi, y por la que Escassi rompió con su novia”.

“Pues es una de las colombianas que salen en los audios de Ábalos. Hasta la novia de Escassi ha sido novia de Ábalos, o sea, es todo fascinante”, resumía la abogada. En su discurso, Rosa añadía datos de cosecha propia, pues Váleri Cuéllar nunca afirmó ser “novia” de Escassi, sino que tuvo un servicio con él, y que el ahora finalista de Supervivientes 2025 no quiso abonarle.

Rosa siguió hablando también de “Miss Asturias, que ha dado una entrevista. Y habla de lo que hablaban Koldo y Ábalos. Y entonces le pregunta a la periodista si hablaba mucho de Santos Cerdán, y ella dice que no, que hablaban de Pedro Sánchez”.

“¿Y qué decían de él? Que era un mindundi, que lo habían puesto ellos allí, dice la señora. Y mira el nivel, dice la señora: yo tuve que preguntar qué era mindudi, porque esto en Asturias no se dice, será una cosa de Madrid”, siguió relatando Belmonte.

Rosa Belmonte y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

“A ver. Es demasiado”, interrumpía Pablo Motos, al que parecía que se le acababa de encender una bombilla en ese momento. “Estoy por escribirla yo, la serie de Koldo. Para Netflix, para SkyShowTime”, decía sin aguantarse la risa ante su idea.

“Sí, claro, y ahora ya de repente es la mujer trans que salía con Escassi, bueno, no sé, me pierdo”, le reconocía por su parte Juan del Val. El escritor entonces comenzó un discurso en el que aseguró que “la no colaboración de Ábalos y de Koldo, esto es temporal. Tened la completa seguridad de que van a alargar o antes o después”.

En ese sentido, Pablo Motos preguntó si “el primero que larga no tiene ventaja”. “Depende de lo que tú quieras decir. Pero el problema ahora es que están esperando a Santos Cerdán, pero es evidente que esto son tejemanejes de delincuentes, tahúres delincuentes. Pero evidentemente van a buscar un beneficio porque están absolutamente trincados”, vaticinó el autor de Bocabesada.