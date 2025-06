Laura Madrueño hace balance de 'Supervivientes 2025': "Me dio pena que no llegaran más mujeres a la final"

Su cara refleja el cansancio de alguien que ha trabajado hasta altas horas de la madrugada y ha vivido mucha adrenalina, acentuado con un jet lag considerable. Tras el inesperado triunfo de Borja González, Laura Madrueño ha puesto fin a otra edición de Supervivientes 2025. Y con esta ya van tres que conduce del reality show de Telecinco desde Honduras.

En su conversación con BLUPER, señala que vivió la final del pasado martes casi como una espectadora más, con tensión al ver "cómo fue cambiando todo a lo largo de la gala". "La opinión constantemente en redes o en prensa es que esto está amañado, que no es real. Nos critican constantemente".

La 'Yemayá de Chamberí' -así la llama su compañero Jorge Javier Vázquez- lamenta que no llegasen "más mujeres a la final", aunque no deje de ser una decisión de la audiencia, "por mucho que los concursantes se nominen".

Y es que de las participantes solo Anita Williams se coló en la final y además quedó cuarta. Se desató así la indignación de los que consideraban que la novia de Montoya merecía mayor recompensa. Por cierto, con Williams, Madrueño vivió el traumático corte de pelo a cambio de una serie de recompensas: "Anita estaba muy afligida, más de lo normal quizás".

Tres años son más que suficientes para que la documentalista marina se haya hecho con el formato de Cuarzo al dedillo. No obstante, afirma que continuará siguiendo el programa si un día se embarca en otro proyecto. Al contrario que su antecesora. Lara Álvarez, que este miércoles se estrena en TVE, confesó hace unos días que es incapaz de ver Supervivientes desde que abandonó el espacio.

¿Cómo viviste el momento de cortarle el pelo a Anita? ¿Te llegó la polémica?

Sí, me llegó. Que si le corté bien o mal... Si eres espectador de Supervivientes, sabes cómo va la mesa de las tentaciones. Anita estaba muy afligida, más de lo normal quizás. Cuando hemos rapado la cabeza a muchas mujeres. A Alba se le cortó también, que tenía el pelo rizado y el cambio fue mucho más radical.

Estamos haciendo el show para que lo veáis en casa, por eso hacemos lo de la maquinilla. Creo que es el juego más importante, porque funciona con una negociación. Además, está el factor de hacerlo en directo, que es más complejo.

Y, en septiembre, llega Supervivientes All Stars. ¿Te veremos?

Hoy estamos celebrando el final de Supervivientes 2025.

¿Cómo te viste el año pasado? Estuvisteis cinco meses en Honduras...

Todavía no sé cómo hicimos el All Stars el año pasado. Cuando nos quedaba un mes para terminar la edición normal, ya pensábamos en el All Stars. Fue realmente agotador. Y ahora llevo sin dormir desde la última noche que me acosté en Honduras. Tengo un jet lag increíble. No dormí nada en el avión, ayer hicimos la gala hasta la madrugada y hoy a las ocho ya estaba despierta para venir aquí.

¿Esos cinco meses te han servido para afrontar esta edición?

Me pesaron para bien, a nivel aprendizaje. Fueron un verdadero máster. El arrojo que ha tenido Cuarzo Producciones de estar cuatro horas en directo allí es inenarrable. Pues el año pasado vivimos eso durante cinco meses y medio. Este año lo hemos notado mucho peor a nivel de temporales.

¿Te sorprendió que Borja González fuese el ganador?

Sí, me ha sorprendido y me alegro. Todos hacemos nuestras cábalas. Lo que más me gustó de la final del martes fueron los juegos, cómo fue cambiando todo a lo largo de la gala. La opinión constantemente en redes o en prensa es que esto está amañado, que no es real. Nos critican constantemente.

El cuarto puesto de Anita indignó a muchos...

La audiencia decide. Me dio pena no tener una mujer en la final. No tener más mujeres. Nos han pesado mucho los abandonos de dos nada más llegar a Honduras. Fueron las primeras en irse.

¿Por qué crees que cuesta tanto que las mujeres lleguen a la final?

La audiencia es la que decide. Por mucho que ellos se nominen, si la audiencia quisiera tener más mujeres en el programa, las votaría. Y no será por que no las ha habido luchadoras. Anita, Makoke, Carmen Alcayde... Hemos tenido mujeres increíbles que han dado el cien por cien.

¿Cómo vives lo que se comenta en redes? ¿Estás muy pendiente?

Intento no estarlo, solo de lo realmente importante. Son muchos meses, es muy duro y tenemos que ser fuertes psicológicamente.

Pero, ¿te ha dolido alguno especialmente?

No, es que nunca los he leído. Estoy contenta con mi trabajo y si tengo que recibir alguna crítica será de quien la tenga que recibir. Constructiva y procedente de una persona de confianza. Es maravilloso que nos vean, que opinen. De esos vivimos.

Los concursantes vuelven a su vida real, pero tú también. ¿Cómo te enfrentas a ello?

Volvemos como si viniéramos de la luna, con un jet lag tremendo. Las últimas ganas allí son de una adrenalina tremenda, te despides de todo el equipo, que se vuelve familia. Aquí sales del trabajo y te vas a casa. Haces vida con familia y amigos. Allí haces vida con el equipo y es difícil salir de la burbuja de Supervivientes y volver a la vida real. Pero también tengo ganas de volver, es demasiado intenso.

¿Se te quitan las ganas de playa?

No, ya sabéis que yo soy muy buceadora [risas].

Terelu Campos ha sido uno de los grandes reclamos de la edición. ¿Cómo la has visto?

Me ha encantado, me lo he pasado genial con ella. Creo que ha sido súper generosa, se ha tirado del helicóptero dos veces, lo ha disfrutado... Hemos visto a una Terelu divertida que ha hecho lo que ha podido. Hasta estuvo mareada, que un día se me cayó en un juego. Durmiendo en el exterior. Pues como todos, ¿no?

Y, ya que dejas en el aire lo de Supervivientes All Stars, ¿crees que Terelu sería una buena sustituta?

Es muy duro, hay que ser muy warrior para hacer Supervivientes. No digo que ella no lo sea, pero son condiciones muy extremas para trabajar. Oye, quién sabe...

¿Qué es lo siguiente que te apetece hacer en televisión?

Lo tengo siempre en la cabeza, pero me encanta que la tele me sorprenda. Nunca sabes qué vas a conseguir la próxima temporada. Ojalá afrontar nuevos retos, me gusta aprender y tener cosas nuevas porque me aburro.

El otro día, Lara Álvarez decía que nunca más había podido ver Supervivientes por el cúmulo de emociones que le causaba. ¿Crees que te pasará igual cuando te embarques en otros proyectos?

¿Sí? No creo que me pase. Solo por el cariño que le tengo a ese lugar, a esa playa, a esos juegos... Para mí, es una inspiración. Cuando tenemos momentos de temporal o de estrés, miro a Cayo Paloma. Esa luz, ese lugar absolutamente mágico...