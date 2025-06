Bea Archidona corta en directo en 'De viernes' a Ivet Playà por sus acusaciones a Alejandro Sanz: "Plantéate si es ético"

Noche tensa la que se ha vivido este pasado 20 de junio en De viernes. Ivet Playà se ha sentado en el plató del magacín nocturno para dar detalle de su presunta relación profesional y sentimental con Alejandro Sanz. A lo largo de la entrevista, la joven ha lanzado una serie de graves acusaciones que obligaron a dar por finalizada su intervención antes de tiempo.

Playà declaraba que el afamado cantante se había sobrepasado con ella en cuestión de límites éticos y morales. Sin embargo, su testimonio provocó una serie de dudas entre los presentadores y los tertulianos, especialmente cuando Playà debía argumentar sus palabras.

“Es que no me estáis entendiendo, no me queréis entender”, se quejaba en varias ocasiones a lo largo de su entrevista. Justo cuando se acercaba el final de su intervención, Santi Acosta y Bea Archidona quisieron hacer una especie de resumen de lo que había declarado en plató.

En ese momento, los presentadores hicieron preguntas directas. A pesar de ello, no lograron aclarar las palabras de la invitada. Dada la ambigüedad de sus palabras, Archidona tuvo que repreguntar, especialmente para evitar polémicas.

La presentadora fue clara: le preguntó directamente a Playà si la relación fue consentida y si era mayor de edad. A ambas preguntas, la invitada respondió afirmativamente. Respecto a una propuesta de índole íntimo que supuestamente le hizo el cantante del Corazón partío, ella aclaró que fue una sugerencia solamente.

Ivet Playà en 'De viernes'.

Fue con la siguiente pregunta cuando Archidona tuvo que paralizar la entrevista. La presentadora lanzó la cuestión de si Sanz, presuntamente, habría traspasado límites o cometió algún delito. Ahí, Playà quiso jugar a la ambigüedad y la presentadora le paró los pies.

“Estamos hablando de una persona con un trabajo público que se juega mucho”, advertía Archidona. La invitada volvió a responder con una respuesta poco clara. “Actitudes delictivas en nuestro vínculo íntimo, no. Pero hay irregularidades”, expresaba, refiriéndose a temas ajenos a lo personal que “se hablan en los juzgados”.

Ivet Playà en 'De viernes'.

En ese sentido, Acosta le señalaba que, entonces, no debería estar presente en el plató del formato producido por Mandarina. “No hemos entendido cuál es el daño que has sufrido en esa relación como para salir en redes a denunciar eso. Si hablas de irregularidades, deberías ir a un juzgado, no a un plató de televisión”, expresaba.

Playá quiso insistir, señalando que había “testigos y víctimas”. Archidona le cortó de nuevo, dado lo grave que resultaban sus palabras. La invitada insistía, realizando una serie de insinuaciones que, finalmente, obligaron a terminar la entrevista.

Ivet Playà, Bea Archidona y Santi Acosta en 'De viernes'.

“Mira, no... esto ya no, eh. Se acabó, ya está. Por ahí no vamos a entrar. Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado”, señalaba la presentadora.

“Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con la ambigüedad. Y si hablamos de ética y de moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo”, concluía mientras le pedía a Playà que abandonase el plató.

Buenas noches familia. Podemos seguir a lo nuestro? 🥹 os quiero. Gracias por confiar en mi. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 21, 2025

Tras su intervención, Alejandro Sanz ya ha reaccionado. Tras saltar este asunto, el cantante ha recibido el apoyo tanto de sus seguidores como de amigos. De la misma manera, los presentadores y los colaboradores de De viernes se mostraron poco convencidos por las explicaciones de la invitada.

Y algo más importante aún. Gracias a tod@s los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamàs. Os amo — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 21, 2025

En su cuenta de X, Sanz daba gracias a la gente que le ha apoyado. “Buenas noches, familia. ¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mí”, escribía un post.

“Y algo más importante aún. Gracias a todos los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamás. Os amo”, concluía en otro mensaje.