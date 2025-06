Carlota Corredera, alto y claro en ‘Tentáculos’: “Dejad de utilizar el físico para hacer daño a la gente”

Anabel Pantoja fue el pasado fin de semana a la boda de su amiga Susana Bicho, conocida en televisión, entre otras cosas, por su paso por La isla de las tentaciones. Y en las fotos que compartió del enlace, Anabel recibió muchas críticas por su físico.

Por ello, la que fuese colaboradora de Sálvame subió una foto llorando acompañada del texto: “Hoy sí. Hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño. Hoy sí lo habéis conseguido”. “Jamás imaginé que las redes pudieran convertirse en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo algunos las caras, vuestras familias, y no entiendo cómo podéis expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida”, añadía.

Una situación que hoy han recogido en Ni que fuéramos tentáculos, y que ha hecho que Carlota Corredera mande un mensaje muy claro a la audiencia. “No es la primera vez que Anabel se defiende de los ataques a su físico a través de redes sociales. En este caso incluso sube una foto de ella llorando diciendo que lo acabamos de ver”, introducía.

“A ver, no es la única. También Laura Escanes lo ha hecho. Bueno, pues yo creo que nunca es suficiente las veces que digamos en público, a través de estas ventanas, que tenemos que hay que dejar de opinar de los cuerpos ajenos, de verdad”, decía con firmeza la comunicadora.

Por ello, hizo un claro llamamiento: “Dejad de utilizar el físico de las personas para intentar hacerle daño a la gente. Dejadlo, de verdad, es insoportable”.

Carlota Corredera en 'Tentáculos'.

Así, Corredera recordó que llega ahora el verano y “hay un montón de gente que está sufriendo en su casa, solo por pensar que se van a tener que poner en público en bañador o en bikini. Gente que tiene verdadero pánico a lo que le digan de su cuerpo. De verdad, ya está bien”, decía con rotundidad.

“Si no os gusta Anabel Pantoja, que no os gusta el look, que no os gusta el estilismo, perfecto. Pero de verdad, o sea, ¿pero qué dice de vosotros? ¿Cómo retrata? ¿Cómo quedáis retratados cuando os molestáis en perder el tiempo en opinar sobre el físico de Anabel, o de cualquier otra mujer, o de cualquier otro hombre?”, se preguntaba Corredera.

“¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta, de verdad? A mí me da muchísima pena porque de verdad que no avanzamos, ¿eh? No avanzamos, de verdad. No avanzamos”, finalizaba Corredera.