García Ferreras, muy duro con Pedro Sánchez: “Este desastre puede ser una tortura y un tsunami”.

En todos los programas de televisión se están llevando a cabo análisis de la rueda de prensa que Pedro Sánchez dio este jueves, y en la que pidió perdón a la ciudadanía, y aseguró estaba convencido de la integridad del hasta ahora secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.

Esta mañana le ha tocado el turno a Antonio García Ferreras en el programa de laSexta Al rojo vivo, y allí ha llevado a cabo una reflexión sobre cómo el presidente del Gobierno se disculpó, pero sin asumir responsabilidades.

“La conmoción y el pavor continúa en el Gobierno y en el PSOE, pero solo de puertas adentro. Pedro Sánchez ha dejado claro que su respuesta a este escándalo de corrupción insoportable es muy simple: ni dimisión, ni adelanto electoral, ni moción de confianza ni remodelación de Gobierno. Manual de resistencia”, exponía Ferreras al arrancar el programa.

Del mismo modo, el conductor de Al rojo vivo destacó que “la investigación solo ha echado a andar, porque el goteo de este desastre puede ser una tortura y un tsunami. Y un tsunami no se puede afrontar con un ‘ya me he puesto el bañador con la dimisión de Cerdán’”.

El periodista también comparó la situación del Partido Socialista con los casos de corrupción en el Partido Popular, y cómo “Rajoy se fue con un tesorero manchado, Bárcenas” mientras que el actual mandatario “tiene dos secretarios de Organización, dos, las personas más importantes del partido que se han estado repartiendo la pasta de comisiones de obras y de manera pornográfica”.

Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo'.

“El propio Pedro Sánchez dijo a Rajoy que ante la corrupción no basta con pedir perdón”, terminó recordando Ferreras, que, en la línea de otros comunicadores como Pablo Motos, cree que “la fórmula ha sido pedir perdón, victimismo y el recurso de los bulos y el acoso”.

“¿Cómo que ayer la respuesta es de una contundencia, de un liderazgo en cuanto ha habido el más mínimo indicio? ¡Pero si llevamos hablando de esto meses y meses!, ¿qué han hecho?”, se preguntaba, en referencia a Sánchez.

También detallaba más tarde cómo habló bien de la Guardia Civil, los jueces y los fiscales: “¡Pero si han montado una campaña contra ellos! ¡Si han querido cargarse a la unidad central operativa para cargarse esta investigación! ¿Cómo que respuesta inmediata? Es que la broma continúa a esta hora”, lamentaba.

“Pobre, insuficiente, que es lo máximo que dicen los socios de gobierno. No se atreven a más”, señalaba con dureza Ferreras. “¿Pero de verdad está la respuesta a la ciudadanía? ¿A la de izquierdas y a la que no es de izquierdas, a la que vota y a la que no vota?”, terminaría preguntándose.