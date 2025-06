Risto Mejide, rotundo sobre Pedro Sánchez: "O dimites y asumes tu incompetencia, o te estás riendo de los ciudadanos"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido perdón a los ciudadanos esta tarde en rueda de prensa. Sánchez estaba convencido de la integridad del hasta ahora secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, y ha admitido que los socialistas no debieron “confiar” en él.

Una disculpa que ha provocado todo tipo de reacciones, entre ellas, la de Risto Mejide, que se ha despachado contra el presidente a través de la red social X, antes conocida como Twitter. “No te hagas líos, Pedro. Si no dimites, no estás asumiendo nada”, ha comenzado posteando el publicista.

“Tenías que elegir buenos Secretarios de Organización. Y no lo hiciste. Y tenías que supervisar para que se comportaran decentemente. Y tampoco lo supiste hacer. Ahora, o dimites y asumes tu incompetencia, o te estás riendo de los ciudadanos”, sentencia el presentador de Todo es mentira.

“Todo lo demás, postureo insultante. Ni perdón ni leches. Somos mayorcitos ya para numeritos sobreactuados de contricción”, terminaba por escribir Mejide.

Habitualmente, Mejide conduce Todo es mentira, pero hoy el programa estuvo en manos de Marta Flinch por completo, ante la ausencia de su compañero. Y, desde que se conociese la dimisión de Santos Cerdán, el magacín se volcó con el asunto de lleno.

Post de Risto Mejide en X.

Tras la comparecencia de Sánchez, en Todo es mentira se pronunció, entre otros, Pablo Echenique. Y allí calificó como “una vergüenza lo que acabamos de ver. No ha contestado a lo fundamental. ¿Por qué cesó a Ábalos? ¿Sabía algo de lo que hacía Ábalos? Porque, si no había nada, ¿por qué lo cesó? Y si había algo, ¿por qué nombró a la mano derecha de Ábalos como el sucesor de Ábalos?”, cuestionaba.

Y añadía: “Yo esperaba algo, en vez de tácticas políticas para escurrir el bulto, es decir, estamos ante un caso gravísimo de corrupción del PSOE, en el centro del PSOE y la persona que ha nombrado a los corruptos, lo único que ha hecho es pedir perdón y mostrarse decepcionado”.

En ese sentido, hay que destacar también que Pedro Sánchez reconoció esta tarde su “profunda decepción” y, pese a la situación que este asunto ha puesto a su partido, ha ratificado que no convocará elecciones generales anticipadas y la legislatura no acabará hasta 2027 y ha asegurado que no habrá crisis de Gobierno.

En rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz ha revelado que él ha exigido la renuncia de Cerdán al conocer el informe de la UCO que le implica en supuestos casos de corrupción y ha asegurado que “aunque la decepción es grande, la respuesta será siempre contundente”.

“Quiero pedir disculpas a la ciudadanía, porque el Partido Socialista y yo como secretario general del PSOE, no debimos confiar en él”, ha afirmado Sánchez, con semblante muy serio.