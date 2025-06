Rifirrafe entre Estrella Morente y Risto Mejide en el 'Chester' por los toros: "La ignorante eres tú"

Estrella Morente fue la invitada de Viajando con Chester este lunes junto a Marc Bartra. La estrella del flamenco tuvo un encontronazo con Risto Mejide a colación de la tauromaquia. Todo vino a raíz de que ella confesara que votaba en blanco porque no había ningún partido que representara sus intereses.

"Siempre he mantenido mi voto en blanco. Si se presentara Federico García Lorca, o alguien que me gustase en política, no tendría problema en votar a su partido", dijo la artista, añadiendo que "me interesa más la cultura" porque "es capaz de sacar un país adelante".

Fue entonces cuando Risto quiso saber si Estrella depositaría su voto en un partido que apoyara a los toros. "No apoyo a un político por eso. La tauromaquia va conmigo", contestó.

"Soy una enamorada del mundo del animal en el campo, pero también vivo en una sociedad donde hay muchas cosas que no se comprenden. Hay mucha desinformación y no voy a intentar convencer a nadie. Cada uno debe actuar según su conciencia. A mí el toreo me gusta".

Mejide no se quedó callado y replicó así: "Yo no entiendo a los que sois taurinos, no entiendo qué parte de la tortura a un animal os emociona". "Yo te lo respeto, tampoco entiendo por qué hay gente que pasa hambre en este país", espetó ella.

Estrella Morente junto a Risto Mejide en 'Viajando con Chester'.

"Mientras sea legal me lo comeré, pero ¿debería ser delito? Sí", insistió Risto, a lo que Estrella Morente aseguró: "Esa es tu opinión, pero discúlpame. Eso se llama ignorancia, es falta de información. La ignorancia muchas veces nos atrofia. Nos limita".

El publicista, ofendido, respondió: "Los taurinos con los que hablo se defienden con falacias, y es peor ser mentiroso que ignorante. Dicen que si no existieran los toros no existiría el toro. Y eso es mentira". Y añadió: "Si no lo sabes, entonces la ignorante eres tú".

Fue entonces cuando la invitada intentó rebajar la tensión. "Yo no quiero desmontarte. He empezado con respeto y te ha molestado que te llame ignorante. Conozco otros que podría rebatir, pero no tengo la misma necesidad de la que tienes tú de que desaparezcan los toros", dijo, recalcando en la idea de "libertad de expresión".

Su polémica con Nia

Antes, Risto Mejide quiso preguntar a Estrella Morente por el polémico momento que protagonizó en OT 2020 precisamente por los toros. La cantante de flamenco tenía que cantar un tema junto a Nia Correia. Sin embargo, antes de arrancar la actuación, Estrella recitó unos versos a favor de la tauromaquia.

"¿Por qué lo hiciste?", le preguntó Risto. "Yo hago lo que quiero con mi arte, y lo que necesito y lo que considero en cada momento y no aviso", respondió. "No me defendí en su momento, pero no voy a pedir permiso para hacerlo. Igual que no me pidieron perdón por atacar a los toros una semana antes".

Según explicó Nia en su día, Estrella no le avisó de lo que iba a hacer. Una versión que ella desmintió: "Si me está escuchando, la avisé después de ensayar. Juntas, con cariño. Ella estaba nerviosa porque no sabía cantar por bulería. Me entristeció que ella no dijera que yo sí le había avisado de que iba a hacer una introducción".

La cosa no se quedó ahí, porque Estrella Morente lanzó un mensaje a la ganadora del talent show. "Si quieres ser artista, lo primero que tienes que hacer es ser honesta", le dijo. Hay que recordar que Nia estuvo envuelta en una polémica con Ana Obregón.