La Policía desaloja a Víctor Sandoval de la Feria del Libro de Madrid en pleno directo: “Yo quería ver a la Reina”

La visita de la reina Letizia a la Feria del Libro esta mañana es algo que han recogido prácticamente todos los informativos y magacines de la televisión. Y desde La familia de la tele, tras emitir una pieza al respecto, conectó con Víctor Sandoval, que se encontraba en el madrileño parque del Retiro.

Como en otras ocasiones, Víctor estaba disfrazado para realizar su retransmisión de todo lo que sucedía; el personaje elegido, Miguel de Cervantes. A su alrededor, sin embargo, solo se veían quioscos cerrados, sin ninguna clase de público visitando los stands o comprando alguna novela.

“Está todo cerrado, yo que quería ver a la reina”, fue lo primero que atinó a decir Víctor Sandoval, que tuvo problemas para conectar con el plató y que se le pudiese escuchar bien. Tanto es así que tenía el retorno de sonido en su propia mano.

Víctor siguió entonces relatando: “Me hacía ilusión ver a la reina. Y me he dicho: me voy a ir vestido del autor más leído en lengua castellana, que es Cervantes”. Sin embargo, al llegar, se encontró conque el Ayuntamiento de Madrid había anunciado el cierre del Retiro y otros ocho parques históricos por condiciones meteorológicas adversas.

En concreto, Víctor Sandoval anunció “una tormenta de viento”, que se traducía en rachas que alcanzarán hasta los 55 kilómetros por hora hasta las nueve de la noche. Además, el calor no se irá, con temperaturas de 35º.

Víctor Sandoval, disfrazado de Cervantes, en 'La familia de la tele'.

Víctor seguía hablando con María Patiño desde uno de los pocos lugares en los que había un poco de sombra. Sin embargo, su discurso se vio afectado, porque directamente le estaban echando del recinto en pleno directo.

Tras comenzar a caminar, Víctor se ha topado con un primer coche de policía que, por megafonía, daba instrucciones para salir del recinto. “Ya nos están echando”, comentaba el reportero. Mientras, en el plató, los colaboradores bromeaban: “¡Víctor, corre!”.

“Están desalojando el parque, tenemos que marcharnos. No puede quedarse nadie aquí, es muy peligroso por las temperaturas extremas”, siguió diciendo el que quiso ser concursante del Benidorm Fest.

María Patiño, desde el plató, se mostraba asustada por la alerta. Otra patrulla policial aparecería en pantalla, y Víctor les preguntó si tenía que salir. “Por supuesto”, le respondían, dando así por concluida su conexión desde El Retiro. “Lo habéis oído, hay que salir”, terminó por confirmar su salida.