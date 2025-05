Jorge Javier Vázquez, rotundo sobre Melody tras Eurovisión: "Debería rebajar unos tonos para no caer en la caricatura"

Jorge Javier Vázquez no se esconde. El pasado sábado, como casi todo país, siguió el Festival de Eurovisión 2025. Y, por lo tanto, el decepcionante resultado de España en el certamen que organiza la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER). Melody quedó en antepenúltima edición, obteniendo solo 37 puntos.

El rostro de Telecinco confiesa: "Estuve todo el sábado cantando el estribillo de Esa Diva, hecho que califico de milagroso teniendo en cuenta que la canción me parece una birria tendida al sol. Mala de solemnidad. Un delirio cañí rancio. Carlos Marcos la definía en El País como 'desfasada' y Víctor Amela en La Vanguardia la tildaba de 'sonrojante y abochornante".

Así se refiere Vázquez a la candidatura española en su blog de la revista Lecturas. "A pesar de todo, me he llegado a aprender porque 'emo sido bombardeados' por tierra, mar y aire. Hasta el hartazgo. Sin descanso. De una manera inmisericorde", señala el presentador de Supervivientes, El Diario de Jorge y Hay una cosa que te quiero decir.

A continuación, se pregunta "qué hacer con Melody a partir de ahora", pues "algo tendremos que hacer". "Primero, darle las gracias por su entrega. No ha podido hacer más ni mejor. Siempre contenta, siempre positiva. Siempre entusiasta. El problema es que su talento está muy por encima de todo lo que se le ofrece. Al menos, hasta el momento. Todos la amamos, todos la respetamos", reconoce Jorge Javier.

El filólogo explica que Melody "está en un momento muy complicado de su carrera, el de tener que decidir qué quiere ser". "Ha jugado bien su papel de diva. Quizás en algunos momentos en exceso. Pero ahora que ha pasado el souflé debería rebajar unos cuantos tonos para no caer en la caricatura", advierte.

Melody. EFE

"Melody no tiene que demostrarnos nada. Ahora son los profesionales los que deben estar a su altura y ofrecerle retos con los pueda desplegar toda su artillería artística. Ella, que lleva tantos años de oficio a sus espaldas, debe afinar su instinto y formar un equipo que la coloque donde merece estar", destaca Vázquez.

El comunicador de Badalona considera que Melody no tiene que hacer más para mostrar al mundo que es una artista de los pies a la cabeza: "Demasiados años trabajando para tener que seguir demostrando que es una estrella. Lo es. Todos lo sabemos. Ahora toca que se pongan las pilas los otros".

Carga contra Berrocal

En otro orden de cosas, Jorge Javier Vázquez espera con ganas el momento de empezar Las Berrocal, reality disponible en Movistar Plus+: "Sé que me va a producir mucho bochorno pero es que tengo mono de sentir vergüenza ajena [...] Me he puesto el tráiler varias veces y me parece hipnótico".

Después, Vázquez se despacha bien a gusto contra Vicky Martín Berrocal: "Vicky me interesa pero a la contra. Me disgusta, incluso. Es afectada en grado superlativo. Poco natural en sus maneras. Ardo por ver su reality porque sé que me va a provocar algo. Aunque sea rechazo. Y eso, dedicándote a este negocio, es muy bueno".

"Porque debajo del hater se esconde un seguidor incondicional. Sé de lo que hablo. Soy hater de Vicky Martín Berrocal, que es lo mismo que decir que estoy pendiente de todo lo que hace para ponerla de hoja de perejil. Es una forma de amar como cualquier otra", asume el conductor de Mediaset.