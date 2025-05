Paz Padilla se rompe ante Sonsoles Ónega al recordar la pérdida de su gran amor: "No soy la misma, lo vi morir"

Paz Padilla regresó por la puerta grande a Antena 3, el canal donde comenzó su carrera televisiva hace ya más de tres décadas. Lo hizo como invitada de Y ahora Sonsoles, el magacín presentado por Sonsoles Ónega, en una entrevista muy cercana. En una montaña rusa de emociones, la humorista dejó claro por qué sigue siendo una de las figuras más queridas de la televisión en nuestro país.

Durante la conversación, la gaditana repasó su trayectoria desde sus orígenes en una familia numerosa de Cádiz hasta sus primeras apariciones en televisión, precisamente en el programa Ingenio y figura de Antena 3.

No faltaron las anécdotas con Chiquito de la Calzada, al que definió como "una persona generosa", ni las historias con El Fary. Sin embargo, el tono cambió cuando la presentadora le preguntó por el amor. Paz habló con cariño de Albert Ferrer, el padre de su hija Anna, con quien tuvo una relación intensa durante cinco años, desde 1998 hasta 2003, cuando se divorciaron.

Pero fue al recordar a Antonio Vidal, al que define como "su gran amor", cuando la gaditana no pudo contener la emoción. Su historia con él comenzó cuando ella tenía 14 años y él 17. Tras separarse durante años por la decisión de la humorista de mudarse a Madrid para centrarse en su carrera profesional, el destino los volvió a juntar, casándose en dos ceremonias: una en la India y otra en Zahara de los Atunes.

La emoción en la invitada de Ónega surgió cuando Padilla recordó el momento más doloroso de su vida: la muerte de Antonio a causa de un tumor cerebral. "No soy la misma desde que murió. Estuvimos juntos poco tiempo. Lo disfruté mucho, pero lo vi morir", confesó con voz entrecortada. "Nunca dejaré de llorar. Mi madre decía que lo que no se habla, se llora. Y llorar cicatriza".

Paz Padilla durante el programa de hoy. 'Y ahora Sonsoles'.

Sus palabras emocionaron no solo a Sonsoles, sino también a los espectadores. "Pienso en él y me da pena no haber podido vivir más tiempo juntos. Aún sigo enamorada. Él no hizo nada para que dejara de quererle. Cuando amas de verdad, amas para siempre".

Con mucha serenidad, la actriz explicó cómo vivió el proceso de la enfermedad de Antonio. "Él estaba en su proceso. No podemos retener a alguien cuando ya no tiene fuerzas. A veces la muerte llega y te arrastra", confesó.

Una reflexión que no suele escucharse en televisión con tanta honestidad y que dejó a Sonsoles Ónega sin palabras. Lejos de quedarse anclada a aquel trágico momento, Padilla ha convertido su experiencia en una misión de vida.

Tras superar el duelo, se ha formado como coach especializada en acompañamiento emocional y ahora dedica parte de su tiempo a ayudar a personas que están viviendo pérdidas similares. "Quiero compartir todo lo que he aprendido. Todos tenemos que prepararnos para perder a alguien. Nadie nos enseña cómo hacerlo, y yo he aprendido a vivir con ello".

Paz Padilla junto a Sonsoles Ónega. 'Y ahora Sonsoles'.

Este no fue el único tema que se tocó. La actriz y humorista compartió algunas anécdotas, por ejemplo, cuando Revilla se enteró de que había sido demandado por el rey emérito. "Lo pasó mal porque se consideraba amigo", señaló ante las cámaras de Antena 3.

Además, dedicó un momento a los valencianos, ya que confesó haber quedado impresionada por las historias que le compartieron los ciudadanos tras la DANA. "Qué fortaleza hay que tener", llegó a decir respecto a las familias que perdieron a sus seres queridos durante esta catástrofe.