Laura Cuevas ('Supervivientes 2025') se rompe en directo en 'Tardear': "Es mi oportunidad para salir de este matrimonio"

La relación entre Laura Cuevas y Carlos Calderón ha sido una montaña rusa de emociones, marcada por el amor, la desconfianza y la exposición mediática. Durante su participación en Supervivientes 2025, Laura expresó públicamente su insatisfacción con la relación, señalando la falta de atención y tiempo compartido con Carlos. Confesó que se sentía sola y que la rutina había afectado negativamente su matrimonio .

El punto álgido llegó con el reencuentro en el programa, donde ambos se lanzaron acusaciones de infidelidad. Carlos afirmó que Laura le había sido infiel durante el verano anterior, mientras que ella reveló que él había tenido una aventura poco después de casarse .

De esta manera, este lunes, Laura Cuevas se sentaba en el plató de Tardear para ofrecer la última hora que afectaba a cómo se encontraba su matrimonio con Carlos Calderón. El magacín de Mediaset ha ofrecido, en las últimas semanas, varios testimonios de mujeres que habían estado con Carlos y que confirmaban sus infidelidades.

Durante el programa, Cuevas relataba a los colaboradores que tiene un "enganche emocional" con su marido y que necesita tener contacto, con él, "pero como amigos", a pesar de que Carlos le había "bloqueado de todos lados". Aun así, aclaraba que "no quería tener nada con él" porque "no quiere volver a su vida de antes".

"Después de todo lo que ha dicho de mí, si no fuera por la presión, hubiera seguido con él", señalaba en Tardear. Para la ex de Supervivientes "no iban tan mal" las cosas en su matrimonio, a pesar de las continuas discusiones que hemos podido ver entre los dos. "He ido remando contracorriente y he querido que vaya bien", señalaba desde el plató.

Con el paso de los minutos, la joven se derrumbaba y rompía a llorar, de forma desconsolada, con la situación: "Para mí no está siendo fácil, estoy ilusionada con empezar una vida nueva. Necesito que me diga algo pero no con intenciones de volver, no me merezco esto".

De esta manera, el programa liderado por Frank Blanco y Verónica Dulanto anunciaba que Laura y su marido Carlos iban a protagonizar un cara a cara, el próximo martes, a partir de las 15.50 horas. Sin duda, una nueva estrategia para que los espectadores apuesten por Mediaset y poder luchar con sus más inmediatos rivales, como son Y ahora, Sonsoles o La familia de la tele.

Laura Cuevas ganó notoriedad en 2015 al participar en la tercera edición de Gran Hermano VIP (GH VIP 3), donde fue la undécima expulsada tras 26 días en la casa . Este año, regresó a la televisión como concursante de Supervivientes 2025, donde generó controversia al revelar detalles íntimos sobre su vida personal y su relación con la familia Pantoja. Ahora, su complicado matrimonio con Carlos Calderón le ha dado la oportunidad de ser, de nuevo, protagonista en espacios como De Viernes o Tardear.

Laura es hija del que fuera mayoral de la finca Cantora, propiedad de Isabel Pantoja. Vivió en la finca durante más de 20 años, lo que le permitió conocer de cerca a la familia. A lo largo de los años, ha compartido públicamente experiencias y secretos relacionados con los Pantoja, lo que ha generado tensiones y enfrentamientos mediáticos.