Alfonso Arús, rotundo sobre el puesto de Melody: "Las encuestas de Eurovisión son menos fiables que las del CIS"

Los pronósticos de Eurovisión no se cumplieron con España. Esa Diva finalizó el pasado sábado en una 24ª posición que supo a poco a Melody y a Televisión Española, que calificó el resultado de "decepcionante" tras la final. Como no podía ser de otra manera, Aruser@s ha abierto la semana con el tema.

"Maspi [Sebas Maspons, colaborador del programa] fue el único que dijo que quedábamos entre los tres últimos. Me sabe mal darle la razón", ha lamentado Alfonso Arús, al inicio de la entrega de este lunes, 19 de mayo, añadiendo: "Nadie de aquí ha acertado. Las encuestas de Eurovisión son menos fiables que las del CIS".

Hans Arús ponía el foco en que tampoco habían sido fiables respecto a la parte alta de la tabla, especialmente en el caso de Suecia. El país nórdico era el gran favorito a hacerse con el Micrófono de Cristal, pero quedó cuarto. "Ahí se han quedado, con su sauna", ha expuesto el tertuliano del matinal de laSexta.

Según Alfonso, en tono de humor, el antepenúltimo puesto de la sevillana tuvo que ver con los rituales: "Yo creo que Melody no se puso detrás de la oreja un poquito de canela ni se puso laurel en el zapato. Esa fue la clave". Unos minutos más tarde, Aruser@s volvía a abordar el asunto, ya para poner el foco en la cancelación de la agenda de nuestra representante con sus actos con RTVE.

Este domingo, al aterrizar en Málaga -y no en Madrid, con el resto de la delegación-, fue escueta ante los medios: "Hace dos semanas que no estoy con mi hijo, necesito estar unos días tranquilita. Ver a mi madre, a mi padre, que no han podido acompañarme. Yo me sentaré con vosotros, que siempre os trato... ¡Gloria bendita!".

Melody, a su llegada al aeropuerto tras Eurovisión. Atresmedia Televisión

"Ahí está Melody, aterrizada ya. Insinúa que ha visto cosas raras, que hablará y que comentará lo que ha visto en certamen, que hay cosas que le han parecido curiosas", apuntaba Arús. De hecho, en el vídeo que subió la cantante al acabar al final, aseguró: "Estoy feliz porque hemos ganado y el amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalecen otras cosas".

Esas fueron sus primeras declaraciones posteriores a Eurovisión, en redes sociales, y no en el programa que emitió La 1 después de la final. "Ella es una persona que normalmente se muestra muy natural y ahora mismo está cansada, pero dice que le gustaría charlar largo y tendido sobre cosas que no ha visto con buenos ojos y que le han acabado perjudicando", señalaba Tatiana Arús.